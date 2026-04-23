Mit einem parlamentarischen Abend wurde das 99-jährigen Bestehen des/ der Landesbeauftragte*n für Naturschutz und Landschaftspflege gewürdigt. Unter dem Motto „Wie gelingt Stadtnaturschutz in Berlin? Vom Rückblick zum Ausblick“ wurde auf nahezu ein Jahrhundert amtlicher Naturschutzarbeit in Berlin zurückgeblickt.

Zum Jubiläum hat der Sachverständigenbeirat „10 zentrale Empfehlungen zur Berliner Stadtnatur an die Politik“ mit konkreten Empfehlungen erarbeitet, die eine moderne Stadtentwicklung mit positiven Wirkungen auf Stadtnatur, Gesundheit und Umweltgerechtigkeit verbinden.

Der Berliner Weg – Mehrwerte für die Stadtnatur schaffen:

Berliner Natur – sichern und entwickeln Berliner Natur erleben und gleichzeitig bewahren Straßen und Gebäude grüner machen Netto-Null-Neuversiegelung und natürliche Bodenfunktionen aktivieren Berliner Regelwerke und Normen prüfen und Niederschlagswassergebühr zur Finanzierung blau-grüner Infrastruktur nutzen Artenkenntnis – Sicherung und Ausbau von Expertise und Monitoring Daten für Natur – Lebendiger Atlas Natur Berlin Natur tut gut! Berlin stärkt Gesundheit und Umweltgerechtigkeit Berlin geht mit gutem Beispiel voran – Berlin als „Stadtnatur‑Macherstadt“ – landeseigene Flächen gestalten Verlässliche Finanzierung und Zusammenarbeit aller Akteure für Klimaanpassung, Stadtnatur und behördlichen Naturschutz

Hier finden Sie den ausführlichen Beschluss.