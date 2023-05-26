Die GRÜNE LIGA Berlin lädt im Rahmen des Projekts Wassernetz Berlin am Montag, 13.04.2026, zum Dialog zur Berliner Oberhavel und zum Berliner Unterhavelkanal ein.

Treffpunkt: Zitadellenbrücke | Zitadelle Spandau Am Juliusturm 64, 13599 Berlin

Dauer: 16:00-18:00

Gemeinsam mit interessierten Bürger*innen, Fachleuten und lokalen Engagierten nehmen wir die Berliner Oberhavel und den Berliner Unterhavelkanal vor dem Hintergrund des Wasserstraßenausbaus und der Wasserrahmenrichtlinie in den Blick. Dabei wollen wir der Frage nachgehen, wie viel ökologisches Potenzial in den beiden urbanen Wasserläufen steckt und wie wir dazu beitragen können, dieses weiter zu entfalten.

Dabei wollen wir auch das Potenzial der derzeit am ehemaligen Spandauer Horn errichteten Flachwasserzonen diskutieren- sowie weiterer Pilot-Ansätze, die zur strukturellen Aufwertung von Uferlebensräumen zur Biotopvernetzung und Besserung der Wasserqualität beitragen können. Reichen diese Ansätze aus, um die hochgesteckten Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen?

Der Dialog wird von der GRÜNEN LIGA Berlin e.V. für das Wassernetz Berlin organisiert. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis zum 13.04.2026 unter wassernetz@grueneliga-berlin.de