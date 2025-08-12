7. September um 16 Uhr: Finissage und Verleihung Bezirksmedaille

Am 7. September 2025 laden wir gemeinsam mit dem Museum Pankow zur Finissage der Ausstellung „Den Vogel zeigen“ im Museum Pankow ein. Im Rahmen der Finissage wird die Pankower Bezirksmedaille 2025 an GRÜNE-LIGA-Berlin-Mitglied Wolfgang Heger für sein jahrzehntelanges Engagement am Köppchensee verliehen.

Die Veranstaltung beginnt um 16:00 Uhr in der Aula im Museum Pankow, Prenzlauer Allee 227, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg. Die Aula befindet sich im 3. Obergeschoss, das barrierefrei über einen Fahrstuhl zugänglich ist.

Veranstaltungsprogramm:

Begrüßung durch Dr. Oliver Jütting, Vorsteher der BVV Pankow

Grußwort von Cordelia Koch, Bezirksbürgermeisterin von Pankow

Laudatio für Wolfgang Heger durch Oleksandra Bienert (Bezirksmedaille 2024), Menschenrechtsaktivistin und politische Bildnerin

Verleihung der Bezirksmedaille 2025 an Wolfgang Heger

Resümee zur Ausstellung „Den Vogel zeigen“ durch Bernt Roder (Museumsleiter) und Johann Thun (Projektmitarbeiter GRÜNE LIGA Berlin und Redakteur DER RABE RALF)

Die Veranstaltung wird musikalisch durch die bezirkliche Musikschule Béla Bartók begleitet.

Im Anschluss wird zu Kaffee und Kuchen sowie dem Besuch der Ausstellung geladen.

************

Wir bedanken uns herzlich beim Museum Pankow für die konstruktive und angenehme Zusammenarbeit sowie die Möglichkeit, unsere Ausstellung am Standort Prenzlauer Allee zu zeigen.

Ebenfalls danken wir nochmals der Stiftung Naturschutz Berlin, welche die Ausstellung durch eine Förderung ermöglicht hat. Im Rahmen der Förderung wurde darüber hinaus das Redesign der gedruckten Ausgabe der Berliner Umweltzeitung „DER RABE RALF“ sowie die zeitungseigene Website raberalf.de erarbeitet.