Adventsökomarkt 2025 am Kollwitzplatz

Seit 1997 lädt die GRÜNE LIGA Berlin an den Adventssonntagen zum beliebten nachhaltigen Weihnachtsmarkt am Kollwitzplatz ein. Rund 40 Ausstellende präsentieren Bio-Köstlichkeiten, regionales Kunsthandwerk, umweltfreundliche Textilien und kreative Geschenkideen zum „Fairschenken“. Der Markt steht für entschleunigtes, faires und bewusstes Einkaufen – als stimmungsvolle Alternative zum üblichen Weihnachtsrummel.
Vier Adventssonntage – vier Themen
30.11. – Mehrweg-Tag mit dem Bottleneck Project: Glasflaschen weihnachtlich upcyceln
07.12. – Summ sala blüh! Heimische Artenvielfalt im Gespräch
14.12. – Der Rabe Ralf: Umweltjournalismus zum Anfassen und Zuhören
21.12. – GRÜNE LIGA Berlin: Mitmachen und entdecken
Jeder Sonntag bietet darüber hinaus weihnachtliche Aktionen, Geschenkideen und Informationen rund um Umweltschutz und faire Produkte – in entspannter, vorweihnachtlicher Atmosphäre im Herzen von Prenzlauer Berg.
Am 30.11. erwarten wir Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki, die die Adventsökomarkt-Saison eröffnet , die 1. Kerze unseres Adventskranzes entzündet und die Ausstellenden kennenlernt.
Programm am Eröffnungstag, 30. November 2025
14:00 Uhr – Eröffnung mit Chor und Entzündung der 1. Adventskerze
Grußwort von Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki und GRÜNE LIGA Berlin Geschäftsführerin Claudia Kapfer
15:15 Uhr – Gemeinsame Upcyclingaktion mit dem Bottleneck Project
Herstellung eines Trinkglases aus einer-Einwegflasche und weihnachtliche Gestaltung
15:30 Uhr –Rundgang über den Adventsökomarkt
mit Marktleiterin Elisabeth Westphal
Am 2. Adventssonntag erwarten wir den Chor Gold von Sing dich glücklich, der zwischen 15:00 und 17:30 Uhr stimmungsvolle Lieder aus seinem Repertoire sowie einige Weihnachtslieder vorträgt.
Nachhaltig schenken – bewusst genießen
Ob handgemachte Deko, nachhaltige Kleidung oder regionale Spezialitäten – der Adventsökomarkt am Kollwitzplatz bietet umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichen Weihnachtsgeschenken. Zu finden sind handgestrickte Schals und Mützen aus Bio-Wolle, selbstgemachte, regionale Marmeladen und Honig, sowie Upcycling-Taschen aus recycelten Materialien. So wird Schenken zu einem bewussten und fairen Vergnügen.
Highlight: Am letzten Adventssonntag versteigern / verschenken wir die regionale Weihnachtsdekoration (Fichten, Misteln), um diesen eine sinnvolle weitere Nutzung zu ermöglichen.
Adventsökomarkt am Kollwitzplatz: Jeden Adventssonntag von 12-19 Uhr auf der Wörtherstraße entlang des Kollwitzplatz.
Weiterführende Informationen finden Sie hier.