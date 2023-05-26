Adventsökomarkt 2025 am Kollwitzplatz

Seit 1997 lädt die GRÜNE LIGA Berlin an den Adventssonntagen zum beliebten nachhaltigen Weihnachtsmarkt am Kollwitzplatz ein. Rund 40 Ausstellende präsentieren Bio-Köstlichkeiten, regionales Kunsthandwerk, umweltfreundliche Textilien und kreative Geschenkideen zum „Fairschenken“. Der Markt steht für entschleunigtes, faires und bewusstes Einkaufen – als stimmungsvolle Alternative zum üblichen Weihnachtsrummel.

Vier Adventssonntage – vier Themen

30.11. – Mehrweg-Tag mit dem Bottleneck Project: Glasflaschen weihnachtlich upcyceln

07.12. – Summ sala blüh! Heimische Artenvielfalt im Gespräch

14.12. – Der Rabe Ralf: Umweltjournalismus zum Anfassen und Zuhören

21.12. – GRÜNE LIGA Berlin: Mitmachen und entdecken

Jeder Sonntag bietet darüber hinaus weihnachtliche Aktionen, Geschenkideen und Informationen rund um Umweltschutz und faire Produkte – in entspannter, vorweihnachtlicher Atmosphäre im Herzen von Prenzlauer Berg.

Am 30.11. erwarten wir Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki, die die Adventsökomarkt-Saison eröffnet , die 1. Kerze unseres Adventskranzes entzündet und die Ausstellenden kennenlernt.

Programm am Eröffnungstag, 30. November 2025

14:00 Uhr – Eröffnung mit Chor und Entzündung der 1. Adventskerze

Grußwort von Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki und GRÜNE LIGA Berlin Geschäftsführerin Claudia Kapfer

15:15 Uhr – Gemeinsame Upcyclingaktion mit dem Bottleneck Project

Herstellung eines Trinkglases aus einer-Einwegflasche und weihnachtliche Gestaltung

15:30 Uhr –Rundgang über den Adventsökomarkt

mit Marktleiterin Elisabeth Westphal

Am 2. Adventssonntag erwarten wir den Chor Gold von Sing dich glücklich, der zwischen 15:00 und 17:30 Uhr stimmungsvolle Lieder aus seinem Repertoire sowie einige Weihnachtslieder vorträgt.

Nachhaltig schenken – bewusst genießen

Ob handgemachte Deko, nachhaltige Kleidung oder regionale Spezialitäten – der Adventsökomarkt am Kollwitzplatz bietet umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichen Weihnachtsgeschenken. Zu finden sind handgestrickte Schals und Mützen aus Bio-Wolle, selbstgemachte, regionale Marmeladen und Honig, sowie Upcycling-Taschen aus recycelten Materialien. So wird Schenken zu einem bewussten und fairen Vergnügen.

Highlight: Am letzten Adventssonntag versteigern / verschenken wir die regionale Weihnachtsdekoration (Fichten, Misteln), um diesen eine sinnvolle weitere Nutzung zu ermöglichen.

Adventsökomarkt am Kollwitzplatz: Jeden Adventssonntag von 12-19 Uhr auf der Wörtherstraße entlang des Kollwitzplatz.

Weiterführende Informationen finden Sie hier.