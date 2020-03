Aktuelle Information zum 25. Umweltfestival

Angesichts der Corona Covid-19 Pandemie und dem Verbot von Großveranstaltungen bis zum Ende der Osterferien am 19. April möchten wir hier kurz über den aktuellen Stand unserer Planungen des 25. Umweltfestivals informieren:



Das Umweltfestival am 7. Juni 2020 ist bisher noch nicht offiziell untersagt. Wir stehen im Austausch mit den Behörden und prüfen parallel mögliche alternative Termine in 2020 für das 25. Umweltfestival. Sobald es Neuigkeiten gibt, informieren wir euch über unsere Website und Social Media.

Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Geduld!



Bleibt gesund!



Das Team vom Umweltfestival