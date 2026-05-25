Auf die Ohren und Bärtierchen ins Rampenlicht

Das vielfältige Programm auf dem UMWELTFESTIVAL lädt Besuchende am 7. Juni ein, Umwelt- und Zukunftsthemen mit allen Sinnen zu erleben. Unter dem Motto „Boden – du stehst drauf“ erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne am Brandenburger Tor, auf der Straße des 17. Juni und im Workshop-Areal am Sowjetischen Ehrenmal.

Im Mittelpunkt auf der Bühne am Brandenburger Tor steht das Thema Boden. Es dreht sich alles um die Bedeutung gesunder Böden für Klima, Umwelt und Gesellschaft. Eine Keynote widmet sich der zentralen Rolle des Bodens als Lebensgrundlage und Ausgangspunkt für nachhaltige Entwicklung. In anschließenden Talks sprechen Fachleute aus Behörden, Planungsbüros, Landwirtschafts- und Abfallbetrieben sowie anderen Organisationen über Entsiegelung, Landnutzung, Klimaschutz sowie kreislauffähige Lösungen zur Abfallverwertung. Der NABU-Förderpreis „Gemeinsam Boden gut machen“ würdigt 12 Landwirt*innen aus ganz Deutschland für ihr besonderes Engagement zur Verbesserung unserer Böden sowie für den Schutz des Klimas und der Artenvielfalt.

Musikalische Abwechslung bieten unter anderem Leyze und Sicksince96 mit ihrem Mix aus Hip-Hop und House, die für frische Energie auf der Bühne sorgen, sowie die Band ICKE, die Pop-Strukturen mit Indie-Ästhetik verbindet und einen spannungsvollen Klangraum zwischen Leichtigkeit und Melancholie schafft. Im EcoMind Space am Sowjetischen Ehrenmal erwartet die Besuchenden um 13.30 Uhr eine Performance aus Tanz, Hypnose, Musik und Lesung, die Pilzen, Bodentieren und den unverwüstlichen Bärtierchen gewidmet ist.

Großer Preis des UMWELTFESTIVALs

Ein besonderes Highlight ist die Verleihung des Großen Preises des UMWELTFESTIVALs um 16 Uhr auf der Bühne am Brandenburger Tor. Ausgezeichnet werden Ausstellende, deren Produkte und Ideen durch ökologische Verantwortung, Fairness, Sinnhaftigkeit, Alltagstauglichkeit und Vorbildfunktion überzeugen konnten. Die Jury besteht aus Mitarbeitenden des Bundesumweltministeriums sowie von Vivara Pro, Ecosia, Lebensbaum, der GRÜNEN LIGA Berlin und der Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen. Das Preisgeld wird erstmalig durch Vivara Pro gestiftet, Europas größten Hersteller für professionelle Artenschutzprodukte für Vögel, Fledermäuse und Insekten.

Auf der UMWELTFESTIVAL-Meile

Entlang der UMWELTFESTIVAL-Meile erwarten die Gäste weitere Programmpunkte wie die Lesung „Gesundheit beginnt im Boden“, ein interaktiver Austausch mit indigenen Munduruku aus dem Amazonasregenwald in Brasilien sowie ein Walk & Talk zu nachhaltiger Schokolade. Darüber hinaus werden unterschiedliche Bio-, Kompost- und Trenntoilettensysteme vorgestellt, es gibt ein Speeddating mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen sowie zahlreiche Quizze, Glücksräder und Gewinnspiele.

Das UMWELTFESTIVAL lädt Menschen jeden Alters dazu ein, sich inspirieren zu lassen, neue Perspektiven kennenzulernen und gemeinsam nachhaltige Zukunftsideen zu entdecken.

31. UMWELTFESTIVAL am Brandenburger Tor, Sonntag, 7. Juni 2026, 11-18 Uhr

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Das UMWELTFESTIVAL 2026 wird durch das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt gefördert. Die Mittelbereitstellung erfolgte auf Beschluss des Deutschen Bundestages.

Hauptsponsor*innen sind die GASAG AG, der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN), die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) und die Berliner Wasserbetriebe (BWB). Kooperationspartner*innen sind die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL), die Deutsche Umwelthilfe (DUH), NABU und der ADFC Berlin e.V.

Bild© Ben Mönks