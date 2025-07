Beiratsgründung – gemeinsam stärker in die Zukunft

Die GRÜNE LIGA Berlin hat einen Beirat gegründet – ein neues Gremium, das den Vorstand künftig beratend unterstützt und strategisch begleitet.

Der Beirat tritt an die Stelle des früheren Landessprecher*innenrats, der im Rahmen einer Satzungsänderung 2024 abgeschafft wurde. Die neue Struktur verbessert die internen Abläufe und schafft Raum für mehr Austausch und frische Impulse von außen. Die Idee ist, handlungsfähiger zu werden, ohne auf Beratung und vielfältige Perspektiven zu verzichten.

Die Mitglieder des Beirats bringen unterschiedliche Erfahrungen und Einblicke aus Umwelt- und Naturschutz sowie Stadt- und Gesellschaftspolitik mit. Ziel ist es, die Arbeit als Umweltverband mit guten Ideen, kritischen Fragen und hilfreichen Impulsen noch wirksamer und zukunftsfähiger zu gestalten.

Zum Vorsitzenden des Beirats wurde Sascha Müller-Kraenner berufen. Er kennt die GRÜNE LIGA Berlin seit ihrer Gründung und und war aktiv am Projekt Klimaforum 1995 (die Geburtsstunde des UMWELTFESTIVAL am Brandenburger Tor) beteiligt bringt als Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe genau die Mischung aus Erfahrung, Klarheit und Engagement mit, die sich der Vorstand für den Vorsitz gewünscht hat.

Darüber hinaus wurden in den Beirat berufen:

Wanda Born, Wissenschaftlerin, Biodiversitätsexpertin und Gründerin von Daucum – Werkstatt für Biodiversität,

Britta Steffenhagen, Moderatorin, Schauspielerin und Umweltaktivistin,

Thomas Tennhardt, Gründungsmitglied der GRÜNEN LIGA und und des NABU Landesverbandes Berlin, hat fast 30 Jahre die internationaler Naturschutzarbeit im NABU ehren- wie hauptamtlich geprägt.

Gleichermaßen erfreulich ist, dass die langjährigen Landessprecher*innen weiterhin die Arbeit der GRÜNEN LIGA Berlin kritisch und unterstützend begleiten werden:

Michael Bender, Stiftung Living Rivers und GRÜNE LIGA Bundesverband, Bundeskontaktstelle Wasser

Hiltrud Breyer, ehemaliges Vorstandsmitglied beim Ökowerk Berlin und ehemalige Abgeordnete der Fraktion Die Grünen im Europaparlament,

Samuel Höller, Gründer von a tip:tap und Referent Strategien und Grundlagen bei 50Hertz,

Karen Thormeyer, ehemalige Hauptamtliche bei der GRÜNEN LIGA Berlin heute Abteilungsleiterin in der KNE gGmbH,

Michael Wimmer, Geschäftsführer der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg.

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind gespannt auf die Impulse, die der neue Beirat einbringen wird!