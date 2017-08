BücherboXX in Göttingen

„Bring ein Buch – nimm ein Buch – lies ein Buch!“ … die Bücherboxx zum Netzwerk21Kongress ist in Göttingen angekommen. Die Bücherboxx ist eine mobile Bücherei: Sie besteht aus einer ausrangierten Telefonzelle, die – dank Upcyling – zur Straßenbibliothek umgewandelt wurde. Ausgestattet mit Regalböden, einem Solarmodul und einer umrundenden Bank lädt sie zum Tauschen und Teilen von Büchern ein. Seit 27. Juli steht sie bis Ende November 2017 an der Rats- und Marktkirche St. Johannis, Paulinerstraße, Ecke Gotmarstraße in Göttingen.

Der Netzwerk21Kongress findet in diesem Jahr am 29. und 30. November in Göttingen statt. Bereits am 28. Oktober gibt bei einem Vorabendtreffen Gelegenheit zum Netzwerken. Am 29. Oktober wird außerdem der Deutsche Lokale Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN während eines Festaktes vergeben.

Alle Informationen:

Sandra Kolberg, sandra.kolberg@grueneliga-berlin.de

Tel.: 030 44 33 91 65

www.netzwerk21kongress.de