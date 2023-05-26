Büroraum zur Untermiete frei

Die GRÜNE LIGA Berlin hat ab sofort einen großzügigen, hellen Büroraum frei.

Wahlweise kann dieser teil-möbliert oder unmöbliert vermietet werden. Derzeit bietet der Raum Platz für bis zu 6 Arbeitsplätzen.

knapp 48 m² Bürofläche

Mitnutzung Teeküche

DSL/Telefon

eigene Postadresse (gegen Absprache)

Wo? Zentrale Lage Nähe Alexanderplatz, M2, U2

Wieviel? € 21/m² (alles inklusive)

Ihr seid Teil einer NGO, arbeitet zum Thema Umwelt- und Naturschutz, Nachhaltigkeit oder seid im sozialen oder künstlerisch-kreativen Bereich tätig und sucht Büromöglichkeiten?

Bei Interesse freuen wir uns auf einen Anruf (030 443910) oder eine Email an info@grueneliga-berlin.de. Ansprechperson: Angelika Heckmann.