◀ Zurück zur Übersicht

Büroraum zur Untermiete frei

Die GRÜNE LIGA Berlin hat ab sofort einen großzügigen, hellen Büroraum frei.Wahlweise kann dieser teil-möbliert oder unmöbliert vermietet werden. Derzeit bietet der Raum Platz für bis zu 6 Arbeitsplätzen.

  • knapp 48 m² Bürofläche
  • Mitnutzung Teeküche
  • DSL/Telefon
  • eigene Postadresse (gegen Absprache)

Wo? Zentrale Lage Nähe Alexanderplatz, M2, U2Wieviel? € 21/m² (alles inklusive)

Ihr seid Teil einer NGO, arbeitet zum Thema Umwelt- und Naturschutz, Nachhaltigkeit oder seid im sozialen oder künstlerisch-kreativen Bereich tätig und sucht Büromöglichkeiten?

Bei Interesse freuen wir uns auf einen Anruf (030 443910) oder eine Email an info@grueneliga-berlin.de. Ansprechperson: Angelika Heckmann.

Copyright © 2009 - 2025 GRÜNE LIGA Berlin e.V. Landesverband Berlin - Netzwerk Ökologischer Bewegungen - Alle Rechte vorbehalten.