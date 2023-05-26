Büroraum zur Untermiete frei

Die GRÜNE LIGA Berlin hat ab sofort einen großzügigen, hellen Büroraum frei.Wahlweise kann dieser teil-möbliert oder unmöbliert vermietet werden. Derzeit bietet der Raum Platz für bis zu 6 Arbeitsplätzen.
- knapp 48 m² Bürofläche
- Mitnutzung Teeküche
- DSL/Telefon
- eigene Postadresse (gegen Absprache)
Wo? Zentrale Lage Nähe Alexanderplatz, M2, U2Wieviel? € 21/m² (alles inklusive)
Ihr seid Teil einer NGO, arbeitet zum Thema Umwelt- und Naturschutz, Nachhaltigkeit oder seid im sozialen oder künstlerisch-kreativen Bereich tätig und sucht Büromöglichkeiten?
Bei Interesse freuen wir uns auf einen Anruf (030 443910) oder eine Email an info@grueneliga-berlin.de. Ansprechperson: Angelika Heckmann.