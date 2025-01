Covenant of the Salmon People / Flussfilmfest Abend mit Diskussion

Am 15. Januar 2025 laden wir euch herzlich in die Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin-Mitte ein zur Filmdokumentation Covenant of the Salmon People von Shane Anderson, die den Hintergrund des dann größten geplanten Staudammrückbauprojekts in den USA am Snake River beleuchtet.

Für die amerikanischen Ureinwohner haben diese Flüsse und die Lachse eine tief verwurzelte spirituelle und kulturelle Bedeutung. Von ihrer Seite wollen Kayeloni Scott (Columbia Snake River Campaign ED and Covenant of the Salmon People Co-Producer) and Dave Johnson (Manager of the Department of the Fisheries Resource Management) persönlich dabei sein und zur von den Nez Perce initiierten Columbia Snake River Campaign zum Abriss von vier Staudämmen im Snake River informieren. Aus wissenschaftlicher Sicht wird Dr. Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei zu den ökologischen Implikationen von Staudammrückbauprojekten Auskunft geben. Die Veranstaltung findet im Rahmen der alternativen Grünen Woche der Böll-Stiftung statt. Zur Anmeldung geht es hier entlang.

Mittwoch, 15. Januar 2025

19:00 – 22:00 Uhr

Heinrich Böll Stiftung

Schumannstr. 8, 10117 Berlin