Das Wassernetz Berlin lädt ein zum Dialog zum „Ersatzteich“ Knoblauchkröte – 17.07.2025

Die GRÜNE LIGA Berlin e.V. lädt im Rahmen des Projektes Wassernetz Berlin und in Kooperation mit dem Späth-Arboretum der Humboldt-Universität am Donnerstag, den 17.07.2025, zur Dialogveranstaltung am „Ersatzteich“ Knoblauchkröte ein.

Der kleine Teich an der Chris-Gueffroy-Allee liegt im Einzugsgebiet des Teltowkanals, im ehemaligen Späth’schen Baumschulland. Er wurde in den 90er Jahren als Ersatzlaichgewässer angelegt. Heute stellt der Teich zusammen mit seinem strukturreichen Umfeld einen bedeutsamen Lebensraum für eine Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten dar. Besonders wichtig ist das Biotop für die streng geschützte Knoblauchkröte, welche hier sowohl einen Ort zum Laichen als auch einen wertvollen Landlebensraum findet. Der Bestand der Knoblauchkröte hat zuletzt jedoch stark abgenommen.

Die ursprünglich grundwassergeprägte Niederungslandschaft im Umfeld des Teichs wurde historisch stark verändert, weshalb das kleine Gewässer auf eine künstliche Wasserzufuhr angewiesen ist. Der fortschreitende Klimawandel, das geplante Stadtentwicklungsprojekts „Dreieck Späthsfelde“ sowie die beabsichtigte Wiederinbetriebnahme des Wasserwerks Johannisthal stellen den ohnehin beeinträchtigten Landschaftswasserhaushalt und die geschwächte ökologische Funktionsfähigkeit des Gebiets heute vor neue Risiken.

Welche Maßnahmen sind notwendig, um das Teich-Biotop und die Amphibienpopulationen langfristig zu erhalten? Wie wirksam sind die am Teich umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen? Und Inwieweit können moderne Systeme der Regenwasserbewirtschaftung – wie sie z.B. in der benachbarten Wohnanlage eingesetzt werden – den Landschaftswasserhaushalt stützen und ökologische Risiken minimieren? Diesen und weiteren Fragen möchten wir zusammen mit lokalen Engagierten und interessierten Bürger*innen nachgehen und Lösungswege diskutieren.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis zum 17.07.2025 unter wassernetz@grueneliga-berlin.de