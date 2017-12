Der dritte Adventsökomarkt

Ach wie schön sie immer sind diese Adventssonntage!

Auch diese Woche war wieder viel los. Wir hatten tolle Aussteller und zahlreiche Gäste.

Den Wettbewerb um den schönsten und weihnachtlichsten Stand hat diese Woche madamezorro gewonnen mit ihren wunderbaren und liebevoll gefertigten Filzfiguren.

Am Samstag den 23.12. gehen wir zusammen mit dem Wochenmarkt auf der Kollwitzstraße in die letzte Runde. Kommt also zwischen 10 und 17 Uhr vorbei und genießt unsere beiden Märkte!