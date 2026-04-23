Der EcoMind Space auf dem UMWELTFESTIVAL 2026

Die GRÜNE LIGA Berlin schafft auf dem UMWELTFESTIVAL einen Workshop-, Interaktions-und Erlebnisbereich für junge Menschen und alle Interessierten zu zentralen Zukunftsthemen. Am 07.06.2026 entsteht auf der Straße des 17. Juni mit dem EcoMind Space ein offener Raum für Austausch, Erleben und neue Perspektiven mit einem besonderen Fokus auf den Boden als Grundlage unseres Lebens. Gefördert wird das Projekt von der Stiftung Naturschutz Berlin.

„Mit dem EcoMind Space schaffen wir einen Ort, an dem Menschen nicht nur über Umwelt- und Klimathemen sprechen, sondern sie direkt erleben können und lernen, sie mitzugestalten“, sagt Claudia Kapfer, Geschäftsführerin der GRÜNEN LIGA Berlin. „Gerade das Thema Boden, das oft unsichtbar bleibt und als selbstverständlich wahrgenommen wird, wollen wir aus verschiedensten Perspektiven beleuchten und sinnlich erfahrbar machen.“

Erleben, verstehen, verändern

Der EcoMind Space lädt vor dem sowjetischen Ehrenmal zu einer vielseitigen Reise rund um das Thema Boden ein, mit interaktiven Workshops, künstlerischen Impulsen und sinnlichen Mitmachaktionen. Den Auftakt macht von 11:30 bis 13 Uhr der Workshop „Das ist ja fruchtbar – wie aus unseren Ausscheidungen guter Boden wird“ von Finizio und Netsan. Hier geht es um die Funktionsweise von Komposttoiletten und die spannende Frage, wie aus menschlichen Ausscheidungen wertvoller Dünger entstehen kann: ein Perspektivwechsel, der ökologische Kreisläufe greifbar macht. Im Anschluss widmet sich der Workshop „Aus 2000m² Ackerboden die Zukunft gestalten“ von Weltacker zentralen Fragen rund um bodenfreundliche Landwirtschaft, Klimawandel und Biodiversität. Wie viel Fläche steht jedem Menschen eigentlich weltweit zur Verfügung, und was wächst darauf? Der Workshop verbindet globale Zusammenhänge mit konkreten Lösungsansätzen und macht deutlich, warum uns die Krise der Böden alle betrifft. Von 14:30 bis 16 Uhr lädt Ende Gelände unter dem Titel „Keep it in the ground – von fossilen Energien und dem Kampf für Klimagerechtigkeit“ dazu ein, einen Blick auf aktuelle Klimakämpfe zu werfen. Ausgehend von vergangenen Bewegungen gegen Atomkraft und Kohle richtet sich der Fokus auf Erdgas und die Frage, wie wir fossile Energien im Boden lassen können, und wie jede*r selbst aktiv werden kann. Direkt im Anschluss, von 16 bis 18 Uhr, gestaltet Yeşil Çember den zweiteiligen Workshop „Verwurzelung im neuen Boden“ und „Der Boden nährt – oder vergiftet!“, der sich mit den Verbindungen zwischen Boden, Identität und Umweltgerechtigkeit auseinandersetzt. Dabei geht es sowohl um Fragen von Verwurzelung als auch um die Auswirkungen von Pestiziden, und darum, wie ökologische und gesellschaftliche Themen miteinander verwoben sind.

Künstlerisches Programm

Ergänzt wird das Programm durch künstlerische Formate: Von 13:30 bis 14:30 Uhr zeigt das Theater des Anthropozän die Performance „Critters“, die sich auf poetische und eindringliche Weise mit dem Leben im Verborgenen und den Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt auseinandersetzt. Um 16 bis 16:45 Uhr sorgt ein Chorauftritt der Berliner Vokalist*innen Gemeinschaft mit einer Mischung aus Pop- und politischen Songs für eine mitreißende, gemeinschaftliche Atmosphäre.

Boden mit allen Sinnen erleben

Den ganzen Tag über laden offene Mitmachaktionen von SoilCast dazu ein, Boden mit allen Sinnen zu entdecken: An der Station „Boden hörbar machen“ können Besucher*innen mithilfe einer SoundMap in Klangaufnahmen aus Böden verschiedener Orte in Deutschland eintauchen und darüber ins Gespräch kommen, während daneben live eine Podcastfolge aufgezeichnet wird. Unter dem Motto „Boden fühlbar machen“ besteht zudem die Möglichkeit, unterschiedliche Bodenarten zu betrachten, zu ertasten und in ihrer Vielfalt zu erkunden. So entsteht ein Raum, in dem Boden nicht nur Thema ist, sondern unmittelbar erfahrbar wird: als lebendige Grundlage unseres Lebens und einer nachhaltigen Zukunft.

Das vollständige Programm des EcoMind Space ist online einsehbar.

Der EcoMind Space ist Teil des UMWELTFESTIVALs 2026, das am 07. Juni 2026 auf der Straße des 17. Juni stattfindet – mit über 200 Ausstellenden, rund 40.000 Besucher*innen und zahlreichen Impulsen für eine lebenswerte Zukunft.

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Der EcoMind Space wird von der Stiftung Naturschutz Berlin gefördert. Das UMWELTFESTIVAL 2026 wird durch das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt gefördert. Die Mittelbereitstellung erfolgte auf Beschluss des Deutschen Bundestages.

Hauptsponsor*innen sind die GASAG AG, der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN), die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) und die Berliner Wasserbetriebe (BWB). Kooperationspartner*innen sind die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL), die Deutsche Umwelthilfe (DUH), NABU und der ADFC Berlin e.V.