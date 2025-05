Dialog am Arboretumsteich

Die GRÜNE LIGA Berlin e.V. lädt für das Wassernetz Berlin und in Kooperation mit der Humboldt-Universität zu Berlin am Montag, den 05.05.2025, zur Dialogveranstaltung am Arboretumsteich ein.



Datum: 05.05.2025

Treffpunkt: Eingangsbereich Institutsgebäude Späthstraße 80/81 | 12437 Berlin

Dauer: 16:00-18:00 Uhr

Das kleine Gewässer auf dem Gelände des Späth-Arboretums in Treptow-Köpenick liegt im Einzugsgebiet des Teltow-Kanals und blickt auf eine besondere Geschichte zurück. Der Arboretumsteich ist ein landschaftliches Relikt des ursprünglichen Quellgebiets des Heidekampgrabens, das mit dem Bau des Britzer Verbindungskanals Anfang des 20. Jahrhunderts von diesem abgetrennt wurde. Zusammen mit dem Betrieb des nahegelegenen Wasserwerks Johannisthal kam es in der Folge zu einem deutlichen Absinken des Grundwasserspiegels und einer Veränderung des Landschaftswasserhaushalts.

Der Teich ist ein wertvoller Lebensraum für zahlreiche Vogel-, Amphibien-, Insekten- und Pflanzenarten. Die Habitatqualität des Teiches weist jedoch einige Defizite auf: Das Gewässer ist stark mit Nährstoffen belastet, kippt regelmäßig um und ist bereits stark verschlammt. Erste Anzeichen einer Verlandung sind erkennbar. Die Amphibienpopulationen sind stark zurückgegangen. Da der Grundwasserspiegel im Umfeld des Teiches weit unter dem natürlichen Niveau liegt, wird das Kleingewässer zudem künstlich mit Wasser gespeist.

Im Rahmen unserer Veranstaltung möchten wir uns gemeinsam mit interessierten Bürger*innen vor Ort ein Bild von der ökologischen Situation und den Problemen des Arboretumsteiches machen und diskutieren, welche Maßnahmen für den Erhalt und die ökologische Aufwertung dieses besonderen Gewässers notwendig sind, welche der erforderlichen Vorhaben konkret zur Umsetzung anstehen und wie gemeinsam mit dem Wassernetz diese unterstützt werden können.