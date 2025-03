Dialog am Königsheideteich

Die GRÜNE LIGA Berlin e.V. lädt im Rahmen des Projektes Wassernetz Berlin am Mittwoch, den 26.03.2025, zur Dialogveranstaltung am Teich in der Königsheide ein.

Das Kleingewässer inmitten des beliebten Stadtwalds liegt im Einzugsgebiet des Teltowkanals und stellt ein wertvoller Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dar – insbesondere für viele Amphibien. Allerdings ist der Wasserstand in letzter Zeit gesunken und es gibt Verlandungstendenzen sowie Auffälligkeiten bei der Wasserqualität. Auch die Habitat- und Strukturausstattung im und am Gewässer weist Defizite auf. Die einst so Individuen-reichen Amphibienbestände sind rückläufig.

Bei unserer Veranstaltung wollen wir uns zusammen mit interessierten Bürger*innen vor Ort ein Bild von der ökologischen Situation und den Problemen des Königsheideteich machen. Außerdem wollen wir diskutieren, wie wir gemeinsam zum Erhalt und zur Aufwertung des kleinen Gewässers beitragen können.

Für den Austausch werden auch eine im Bezirk aktive Stadtnaturrangerin der Stiftung Naturschutz Berlin sowie Vertreter*innen des Umwelt- und Naturschutzamtes und des Naturschutzbeirates Treptow-Köpenick erwartet.

Ablauf:

Treffpunkt: 14:30 Uhr am S-Bahnhof Schöneweide (am Sterndamm) – von dort starten wir eine gemeinsame Fahrradtour (ca. 10-15 Minuten) zum Königsheideteich

Alternativ: 14:45 Uhr direkt am Königsheideteich

(52.454885, 13.485954)

Veranstaltungsende: Ca. 17 Uhr