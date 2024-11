Das Wassernetz Berlin lädt zusammen mit der GRÜNEN LIGA Berlin zum Dialog im Grunewald zum Thema Wassersparen / naturverträgliche Trinkwasserförderung ein.

Mittwoch, 11. Dezember 2024

Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V., Teufelsseechaussee 22, 14193 Berlin

Exkursion Moorführung: 13:00-14:00 Uhr

Dialog in der Filterhalle 2: 14:00-16:00 Uhr

Die zunehmende Trockenheit setzt zusammen mit der in jüngster Zeit gestiegenen Trinkwasserförderung die Ökosysteme Berlins zunehmend unter Druck. Diese Problematik ist im Grunewald besonders ausgeprägt, da er nicht nur eine Vielzahl ökologisch wertvoller Seen und Moore beherbergt, sondern in seinen Randbereichen entlang der Unterhavel auch ein bedeutsames Trinkwassergewinnungsgebiet liegt.

Ein Teil des dort geförderten Wassers enstammt dem landseitigen Grundwasser, was im Wechselspiel mit den zunehmenden Trockenperioden und einem erhöhten (Spitzen-)Wasserverbauch in den letzten Jahren zu einem erheblichen Absinken des Grundwasserspiegels geführt hat. Dies hat weitreichende Folgen: Die für den Natur- und Klimaschutz so wichtigen, wasserabhängigen Lebensräume haben bereits deutliche Schäden erlitten und drohen trockenzufallen.

Zu dieser Dialogveranstaltung laden wir verschiedene Wasserakteur*innen und die interessierte Öffentlichkeit ein, um die bestehenden Problemlagen vor Ort aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten und gemeinsam Lösungen für eine naturverträgliche Trinkwasserversorgung mit dem Schwerpunktthema Wassersparen zu diskutieren.

Den Auftakt bildet eine Moorführung mit Dr. Christine Kehl vom Ökowerk Berlin e.V. Treffpunkt ist das Naturschutzzentrum Ökowerk, im ehemaligen Wasserwerk Teufelssee inmitten des Grunewalds. Im Anschluss an die einstündige Exkursion finden wir uns dort zum gemeinsamen Austausch ein.

Geplanter Programmablauf ab 14:00 Uhr:

14:00 Uhr Begrüßung (Ökowerk und GRÜNE LIGA)

14:10 Uhr Feuchtgebiete und Grunewaldmoore im Wasserstreß

Manfred Schubert, Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (BLN)

14:30 Uhr Trinkwasserförderung im Konfliktfeld von Naturschutz, Wasserhaushalt und steigenden Spitzenverbräuchen

Berliner Wasserbetriebe (BWB – angefragt)

14:50 Uhr Trinkwasser sparen, Waldumbau, Wasserwerke wieder in Betrieb nehmen

Ansätze des Masterplans Wasser für den Grunewald

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU – angefragt)

15:10 Uhr weitere Impulse und Diskussion –

Moderation: Michael Bender, GRÜNE LIGA Berlin

Diese Dialogveranstaltung wird von GRÜNE LIGA Berlin e.V. organsiert.