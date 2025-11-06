Dialog zum Thyrn am Müggelsee – 06.11.2025

Die GRÜNE LIGA Berlin e.V. lädt im Rahmen des Projektes Wassernetz Berlin am Donnerstag, den 06.11.2025, zur Dialogveranstaltung zum Thyrn am Müggelsee ein.

Der Thyrn ist ein eutrophes Verlandungsmoor am südlichen Ufer des Müggelsees, umgeben von einem Erlenbruchwald. Er stellt ein Relikt eines ehemaligen Wasserdurchflusses in Richtung der Neuen Wiesen dar.

Als wertvoller Lebensraum, CO2-Senke, Wasserretentionsfläche, Erholungs- und Erlebnisraum sowie als Zeuge der Naturgeschichte Berlins erfüllt das Gebiet eine Vielzahl ökologischer und sozialer Funktionen. Neben weiteren Problemen ist Wasserzustrom aus dem Müggelsee durch Auflandungen im Überstau jedoch zunehmend eingeschränkt.

Der Thyrn ist Teil des Natura-2000-Gebiets Müggelspree–Müggelsee sowie des Landschaftsschutzgebiets Müggelsee / Fredersdorfer Mühlenfließ und liegt damit unter besonderem rechtlichem Schutz. Zudem liegt er in der engeren Schutzzone des Wasserschutzgebiets, in unmittelbarer Nähe einer Brunnengalerie.

Gemeinsam mit Fachleuten, lokalen Engagierten und interessierten Bürger*innen möchten wir am Thyrn eine Bestandsaufnahme machen und diskutieren, welche Maßnahmen notwendig sind, um dieses wertvolle Feuchtbiotop langfristig zu erhalten und zu fördern.