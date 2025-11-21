Dialogveranstaltung am Oranke- und Obersee – 21.11.2025

Die GRÜNE LIGA Berlin lädt im Rahmen des Projekts Wassernetz Berlin zur Dialogveranstaltung am Oranke- und Obersee ein.

Datum: 21.11.2025

Treffpunkt: Am Uferweg vor der Gaststätte „Orankesee-Terassen“

Dauer: 10:30-12:30 Uhr

Zwischen Hohenschönhausen und Alt-Lichtenberg liegen zwei besondere Orte, die zum Entdecken und Verweilen einladen: der Orankesee und der Obersee. Hier treffen ökologische Bedeutung und menschliche Nutzungen direkt aufeinander.

Die beiden Seen sind nicht nur beliebte Naherholungsziele. Während der Orankesee intensiv zum Baden und Angeln genutzt wird, dient der Obersee als wichtiges Regenrückhaltebecken. Zudem stellen beide Seen bedeutsame Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dar. Um ihre ökologische Qualität und ihr Nutzungspotenzial zu erhalten und zu fördern, wurden in der jüngeren Vergangenheit bereits umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Aktuell finden am Obersee zudem Entschlammungsarbeiten statt.

Zu Beginn gibt es einen fachlichen Input unserer eingeladenen Expertin, Antje Stavorinus von der BLN. Anschließend möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen und wichtige Themen rund um den Ober- und Orankesee gemeinsam besprechen.

Der Dialog wird von der GRÜNEN LIGA Berlin e.V. für das Wassernetz Berlin organisiert.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis zum 18.11.2025 unter wassernetz@grueneliga-berlin.de.

Bildquelle: Von Mazbln – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=776101