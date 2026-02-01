Das Wassernetz Berlin lädt ein zum Dialog zum Groß Glienicker See

Datum: 25.02.2026

Treffpunkt: Vereinsheim des Angelvereins „Alte Fischwaidler e. V.“ | Verlängerte Uferpromenade 19 | 12437 Berlin

Dauer: 16:00-18:00

Im Rahmen des Wassernetzes Berlin veranstaltet die Grüne Liga Berlin e. V. eine öffentliche Dialogveranstaltung zum Groß Glienicker See. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 25.02.2026, von 16:00 bis 18:00 Uhr im Vereinsheim des Angelvereins „Alte Fischwaidler e. V.“ (Verlängerte Uferpromenade 19, 14089 Berlin, neben dem Restaurant „Bootshaus Kladow“) direkt am Seeufer statt.

Ziel der Veranstaltung ist es, Vertreter*innen aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wasserwirtschaft zusammenzubringen, um aktuelle ökologische Herausforderungen und mögliche Zukunftsperspektiven für den Groß Glienicker See zu diskutieren. Im fachlichen Austausch soll die lebhafte Debatte über mögliche Maßnahmen zur Stabilisierung des in den vergangenen Jahrzehnten drastisch gefallenen Seespiegels aufgegriffen und weitergeführt werden.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis zum 23.02.2025 unter wassernetz@grueneliga-berlin.de

Hinweis: Nähere Informationen zum Programm und Ablauf der Veranstaltung folgen in Kürze.

Bitte beachten Sie: Bei dieser Veranstaltung werden Foto- und Videoaufnahmen erstellt. Betroffene können bei der Veranstaltung dagegen widersprechen.