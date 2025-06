Von der Revolution in die Defensive?

Diskussionsabend zur Umweltbewegung in OstdeutschlandAm 26. Juni 2025 diskutieren Peter Wensierski, Klaus Schlüter und Rebekka Schwarzbach generationenübergreifend über die Umweltbewegung in Ostdeutschland. Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr in der Aula, des Museum Pankow in der Prenzlauer Allee 227/228 statt und wird von Arthur Haus moderiert.

Der Diskussionsabend gehört zum Rahmenprogramm der Ausstellung „Den Vogel zeigen“. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Umweltzeitung „Der Rabe Ralf“ sowie ihre Bedeutung für Berlin und den Umweltjournalismus. Die Wanderausstellung ist bis Anfang September im Museum Pankow zu sehen.

Revolution oder Defensive

„Umweltgruppen hatten einen relevanten Anteil an der friedlichen Revolution“, sagte Steffi Lemke, damals noch Bundesumweltministerin, zum 35-jährigen Mauerfall-Jubiläum im November 2024.

Wie konnten diese Gruppen trotz massiver Einschränkungen Druck aufbauen und warum scheint dies heute immer schwieriger zu werden? Die Umweltbewegung wird gerade in Ostdeutschland oft in eine defensive Position genötigt.

War die Umweltbewegung in der DDR-Wende stärker als heute? Wie gelang es ihr, starke Impulse zu setzen, auch in ländlichen Räumen? Warum tut sich die Bewegung heute in Ostdeutschland scheinbar schwerer als in den westdeutschen Bundesländern?

Über diese Fragen sprechen

Peter Wensierski, der bis zu seinem Einreiseverbot 1985 als westdeutscher Korrespondent in der DDR arbeitete und zahlreiche Reportagen, Bücher und Dokumentarfilme, insbesondere zu Oppositionsbewegungen veröffentlichte,

Klaus Schlüter, der in der DDR-Wendezeit Mitbegründer des Umweltnetzwerks Grüne Liga war, die neue Organisation am zentralen Runden Tisch vertrat und bis 2011 ihr Vorsitzender war und

Rebekka Schwarzbach, die sich unter anderem mit der Umweltgruppe Cottbus für eine klimagerechte und soziale Zukunft der Lausitz einsetzt.

Das Publikum ist herzlich eingeladen mit zu diskutieren, Fragen zu stellen und sich gemeinsam zu erinnern und in die Zukunft zu blicken.

Termin: 26. Juni 2025, ab 19 Uhr

Ort: Museum Pankow, Prenzlauer Allee 227/228, 10405 Berlin

in der Aula im 3. Obergeschoss, per Fahrstuhl barrierefrei zugänglich.

Der Eintritt ist frei.

Der Diskussionsabend findet im Rahmen der Ausstellung „Den Vogel zeigen. Der Rabe Ralf – Berlins letzte Umweltzeitung“ der GRÜNE LIGA Berlin e.V. in Kooperation mit dem Museum Pankow statt.

Weitere Informationen:

www.berlin.de/museum-pankow

www.raberalf.de

www.grueneliga-berlin.de

Pressekontakt

Johann Thun

+49 30 44 33 91 -57

johann.thun@grueneliga-berlin.de