EcoMind Space auf dem UMWELTFESTIVAL 2025

Kreativer Treffpunkt für engagierte junge Menschen. Zum 30-jährigen Jubiläum des UMWELTFESTIVALs feiert dieses besondere Format Premiere. Mit dem EcoMind Space schafft die GRÜNE LIGA Berlin erstmals einen eigenen Erlebnisbereich für junge Menschen. Am 1. Juni 2025 entsteht vor dem sowjetischen Ehrenmal eine lebendige Ideenwerkstatt für alle, die sich für Klimaschutz, nachhaltigen Konsum und soziale Gerechtigkeit stark machen wollen. Gefördert wird das Projekt von der Stiftung Naturschutz Berlin.

„Wir wollen mit dem EcoMind Space einen Ort schaffen, an dem junge Menschen erleben, wie viel Kraft in ihrer eigenen Vision, Kreativität und Stimme steckt“, sagt Claudia Kapfer, Co-Geschäftsführerin der GRÜNEN LIGA Berlin. „Das Umweltengagement von morgen braucht Räume, die Engagement fördern und Mut machen – genau das ist unser Ziel mit diesem Ort auf dem UMWELTFESTIVAL.“

Mitmachen, diskutieren, verändern

Das EcoMind Space bietet ein vielseitiges Mitmachangebot – gestaltet von und für junge Menschen. In einem partizipativen LEGO® Serious Play-Workshop (11-12.30 Uhr / 17-18 Uhr) entstehen kreative Stadtmodelle der Zukunft. Jede*r Teilnehmende kann eine Vision der eigenen Stadt oder Landschaft gestalten oder gemeinsam an der EcoMindCity arbeiten. Beim Upcycling-Workshop mit SEKUNDÄR-SCHiCK (12.30-14.30 Uhr) werden Werbebanner zu Hinguckern und alte Materialien zu stylischen Alltagsbegleitern. Gemeinsam mit SEKUNDDÄR-Schickse lernt man, einzigartige Accessoires selbst herzustellen. Besonders spannend wird es im Workshop „UN-Klimakonferenz zum Mitnehmen“ (14.30-16 Uhr). Die Teilnehmenden schlüpfen in diesem interaktiven Rollenspiel mit LCOY Germany in die Rolle von Staaten und verhandeln Strategien gegen die Klimakrise. Hinweis: Für die Teilnahme ist eine Voranmeldung gewünscht. Mehr Informationen dazu unter www.umweltfestival.de/ecomind-space-workshopangebot-und-strassentheater

Am Nachmittag (16-17 Uhr) erwartet die Besuchende am sowjetischen Ehrenmal ein Highlight: ARE YOU READY? – Klimawandel ist jetzt! Das bewegende Straßentheater von TheatreFragile inszeniert den Klimawandel als persönliche wie gesellschaftliche Herausforderung und nimmt die Zuschauenden auf eine bewegende Reise mit.

Upcycling, Kleidertausch und Protestkunst

Den ganzen Tag wird der Wegwerf-Gesellschaft etwas entgegengesetzt: Alte unliebsame Kleidungsstücke können getauscht und Techniken zur Aufwertung von Möbeloberflächen gelernt werden. Gemeinsam entsteht eine Skulptur aus „altem“ Material, die mit Zeichen und Botschaften aus kontrastierenden Abfall-Materialien versehen wird.

Das vollständige Programm des EcoMindSpace ist online einsehbar:

www.umweltfestival.de/ecomind-space-workshopangebot-und-strassentheater

Das EcoMind Space ist Teil des UMWELTFESTIVALs 2025, das am 1. Juni auf der Straße des 17. Juni stattfindet – mit über 220 Ausstellenden, rund 60.000 Besucher*innen und jeder Menge Inspiration für eine lebenswerte Zukunft.

Das UMWELTFESTIVAL 2025 wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und vom Umweltbundesamt sowie der Stiftung Naturschutz Berlin. Hauptsponsor*innen sind die GASAG AG und der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN). Kooperationspartner*innen sind die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL), NABU und der ADFC Berlin e.V.