Eine lebenswerte Zukunft im Blick

Am Sonntag setzt das UMWELTFESTIVAL am Brandenburger Tor ein Zeichen für Nachhaltigkeit.

Am 7. Juni kommen am Brandenburger Tor Visionärinnen, Hoffnungsträger und Engagierte zusammen, um auf dem UMWELTFESTIVAL die vielfältigen Wege in eine gerechte und lebenswerte Zukunft erlebbar zu machen. Sechs Talkrunden, fünf Workshops, 230 Ausstellende und vieles mehr laden ein, Lösungen für die drängenden Herausforderungen unserer Zeit kennenzulernen, mit engagierten Menschen ins Gespräch zu kommen und selbst aktiv zu werden.

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Thema Boden, die oft übersehene Grundlage unseres Lebens. Besucher*innen erfahren, welche Rolle gesunde Böden für Ernährungssicherheit, Artenvielfalt, Wasserspeicherung und Klimaschutz spielen, welche Bedeutung gemeinschaftliche Ansätze und Aktivismus haben und wie alle zum Schutz von Böden beitragen können.

Highlights

Zu den Programmhöhepunkten zählt die Lesung „Gesundheit beginnt im Boden“ am Stand der GRÜNEN LIGA Berlin mit der Publizistin Ute Scheub. Sie zeigt eindrucksvoll, wie eng die Gesundheit von Menschen, Pflanzen und Ökosystemen miteinander verbunden ist und warum gesunde Böden für unsere Zukunft unverzichtbar sind.

Auch durch Kunst und Kultur lassen sich ökologische Zusammenhänge erlebbar machen. So lädt das Kindertheater „Schirmi“ am Stand des Bundesumweltministeriums junge Besucher*innen zum Staunen und Mitmachen ein. Mit der Performance „Critters“ macht das Theater des Anthropozän das verborgene Leben im Boden auf kreative Weise sichtbar und eröffnet eine neue Perspektive auf die Welt unter unseren Füßen. Für einen musikalischen Höhepunkt sorgt der Chorauftritt der Berliner Vokalist*innen Gemeinschaft, der mit politischen Liedern, Popsongs und viel Begeisterung zum Zuhören und Mitsingen einlädt.

Wer selbst aktiv werden möchte, kann beim Clean-up im Tiergarten von wirBerlin mitmachen und gemeinsam ein Zeichen für eine saubere und lebenswerte Stadt setzen. Darüber hinaus laden zahlreiche Workshops, Mitmachaktionen und Gesprächsformate dazu ein, Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen nicht nur kennenzulernen, sondern direkt auszuprobieren und zu erleben.

Im Rampenlicht

Das UMWELTFESTIVAL würdigt auf der Bühne am Brandenburger Tor Menschen und Initiativen, die sich mit besonderem Engagement für Umwelt und Gesellschaft einsetzen. Die Auszeichnungen „Gemeinsam Boden gut machen“ und dem „Großen Preis des UMWELTFESTIVALs“ machen herausragende Projekte und Persönlichkeiten sichtbar, die Hoffnung und Mut für die Zukunft stiften.

Mit allen Sinnen

Auch kulinarisch setzt das UMWELTFESTIVAL ein Zeichen für Nachhaltigkeit. Das vegan-vegetarische Angebot reicht von frischen Waffeln, Bio-Ravioli und handwerklich gebackenem Brot bis hin zu Eis am Stiel, Apfelsaft und Hafermilch-Spezialitäten – alles aus der Region. Besucher*innen können unter anderem vegane Kreationen wie das „Hackepetra“-Mettbrötchen oder Erdbeer-Lassi von Goldmund genießen. Auf dem Bio-Erlebnis-Bauernhof der FÖL umfasst das gastronomische Angebot auch Fleischprodukte aus ökologisch-regionaler Landwirtschaft.

Prominente Gäste

Lilian Busse, Vizepräsidentin des Umweltbundesamtes, wird die Eröffnungsrede halten. Berlins Umweltsenatorin Ute Bonde und Steffi Lemke, Umweltministerin a.D. und Bundestagsabgeordnete, nehmen sich Zeit für einen Rundgang auf der Festivalmeile. Ihr Kommen unterstreicht die Bedeutung des UMWELTFESTIVALs als Ort für Austausch und Gespräche auf Augenhöhe zwischen Ausstellenden, Politik und Verwaltung.

Das UMWELTFESTIVAL zeigt: Eine lebenswerte Zukunft entsteht dort, wo Menschen gemeinsam handeln, Ideen teilen und Verantwortung übernehmen. Am 7. Juni wird diese Zukunft von 11 bis 18 Uhr am Brandenburger Tor für einen Tag sichtbar, erlebbar und genießbar.

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Das UMWELTFESTIVAL 2026 wird durch das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt gefördert. Die Mittelbereitstellung erfolgte auf Beschluss des Deutschen Bundestages.

Hauptsponsor*innen sind die GASAG AG, der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN), die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) und die Berliner Wasserbetriebe (BWB). Kooperationspartner*innen sind die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL), die Deutsche Umwelthilfe (DUH), NABU und der ADFC Berlin.