Erlebnisreicher Familiensonntag am Brandenburger Tor

Am 7. Juni 2026 stehen Spaß und Erleben von Natur und Umwelt im Mittelpunkt, wenn sich die Tore zum 31. UMWELTFESTIVAL am Brandenburger Tor von 11 bis 18 Uhr öffnen. Auf Deutschlands größter, kostenfreier Umwelterlebnismeile wird Landwirtschaft greifbar, im Kids Lab können Kinder experimentieren, Tierspuren aus Gips basteln, mit Wasser spielen, Bio-Spezialitäten kosten und die einzigartige Atmosphäre genießen. Kostenfrei und draußen.

Landluft schnuppern im Tiergarten

Für Familien ist der Besuch beim BioErlebnisBauernhof der Fördergemeinschaft ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg ein besonderes Erlebnis. Kinder schnuppern mitten im Tiergarten Landluft und erleben beim Aktionsspiel „Tag eines Landwirts“ spielerisch die Vielfalt der bäuerlichen Aufgaben – Obst ernten, Saatgut aussäen, die Holzkuh Elsa melken oder doch nur ausgelassen im Getreidebad spielen. Darüber hinaus laden rund 20 regionale Bio-Betriebe zum Basteln, Rätseln und Backen ein, bieten Pflanzen, Honig sowie süße und herzhafte Spezialitäten zum Kauf und präsentieren touristische Angebote auf Rad-, Wasser- und Wanderwegen durch Wald und Flur, die Lust auf den nächsten Ausflug in die brandenburgische Natur machen.

Boden, Boden, Boden

Getreu dem UMWELTFESTIVAL-Motto „Boden – Du stehst drauf“ wird der Boden unter unseren Füßen mit allen Sinnen erlebbar. Am EcoMind Space wird Boden durch Klangaufnahmen aus Böden verschiedener Orte hörbar, und verschiedene Bodenarten können betrachtet, ertastet und erkundet werden. Im Boden-Zelt „Wurmloch“ vom Verein Weltacker entsteht ein Bodenlabor, das Mikroskope enthält und in eine Klangwelt einlädt. Das Kuratorium Boden des Jahres lädt zum kreativen Malen mit Bodenfarben sowie zu spannenden Spielen am Boden-Memory-Tisch ein.

230 Ausstellende – zahllose Möglichkeiten

Auf 500 Metern Umwelterlebnismeile warten abwechslungsreiche Mitmachangebote rund um Natur, Umwelt und Bewegung. Am Stand der Heinz Sielmann Stiftung können kleine Entdecker Tierspuren von Wolf, Bison oder Pferd aus Gips herstellen und Jutebeutel mit Tiermotiven bemalen. Das Bundesumweltministerium bietet unter dem Motto „NaturVerbunden“ Unterhaltung und Wissen für Kinder – mit dem Kids Lab und einer Mitmachshow für Kinder. Sportlich wird es am Stand der Gasag AG, dort können Kinder beim Torwandschießen gemeinsam mit den Eisbären Berlin ihre Treffsicherheit testen. Und für Spaß und sinnliches Erleben sorgt das Wasserspielmobil, bei dem sich Klein und Groß erfrischen und mit Wasser spielen können.

Medial und vor Ort begleitet wird das UMWELTFESTIVAL von Radio Teddy mit Fotostation, Glitzertattoos, Kreidemalen sowie Bastelangeboten.

Das vollständige Programm des UMWELTFESTIVAL ist online einsehbar:

Das UMWELTFESTIVALs 2026 findet am 7. Juni 2026 auf der Straße des 17. Juni statt – mit über 200 Ausstellenden, rund 40.000 Besucher*innen und zahlreichen Impulsen für eine lebenswerte Zukunft.