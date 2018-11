Festlich, familiär und fair

Der Advents-Ökomarkt am Kollwitzplatz lädt an allen Adventssonntagen zum nachhaltigen und stressfreien Weihnachtsbummeln ein. Los geht es am 2. Dezember mit rund 50 Händler*innen und buntem Mitmachangebot für Groß und Klein.

Berlin, 28.11.2018 – Wenn der süße Duft von Crepes und Glühwein über den Kollwitzplatz weht, dann beginnt im Prenzlauer Berg die Vorweihnachtszeit mit den traditionellen Advents-Ökomärkten der GRÜNEN LIGA Berlin. Auf dem wohl entspanntesten Weihnachtsmarkt Berlins können Besucher*innen unter dem Motto „Familiär und Fair“ an allen Adventssonntagen von 12-19 Uhr ökologische Leckereien für das perfekte Weihnachtsessen finden oder beim Schlendern mit Glüh-Gin und Zimtschnecke nach fair gehandelten Geschenken stöbern.

Zum Beispiel nach selbstgemachten Filzfiguren, Vasen und Kerzenhaltern aus Altglas oder raffiniertem Baumschmuck aus Bio-Baumwolle; alles hergestellt in liebevoller Handarbeit in Berlin und Umland. Aufstriche, Pesto und Chutneys, verfeinert mit Wildkräutern aus der Region, veredeln den Festschmaus und versprechen ebenso kulinarischen Genuss wie Hirschkroketten und weihnachtlich rohvegane Orangen-Brownies, Marzipan, Nougat und Lebkuchen von Blattgold.

Marktleiterin Claudia Kapfer von der GRÜNEN LIGA Berlin fasst zusammen, was den Adventsökomarkt am Kollwitzplatz so besonders macht: „Unsere Besucher*innen können abseits von Menschenmengen und Massenkonsum in familiärer Atmosphäre ausgefallene Geschenke finden und Weihnachtsleckereien in Bio-Qualität genießen. Unsere jüngeren Gäste können sich auf Ponyreiten freuen oder Präsente für Eltern und Großeltern beim kostenlosen Kerzengießen und Weihnachtsbasteln selber machen. Der Adventsökomarkt macht deutlich, dass Genuss zur Weihnachtszeit auch nachhaltig sein kann.“

Die etwa 50 Händler*innen werden ihre Stände besonders festlich gestalten, denn die GRÜNE LIGA Berlin hat einen Preis für den schönsten Marktstand ausgerufen. Welcher das sein wird, dürfen die Besucher*innen entscheiden.

—

Bildmaterial in druckfähiger Auflösung

Bildnachweis: GRÜNE LIGA Berlin

Advents-Ökomarkt der GRÜNEN LIGA Berlin

Wörtherstraße entlang des Kollwitzplatz

10405 Berlin-Prenzlauer Berg.

Am 2.,9.,16., und 23. Dezember von 12 bis 19 Uhr.

Wie gewohnt findet jeden Donnerstag von 12 bis 19 Uhr der wöchentliche Ökomarkt der GRÜNEN LIGA Berlin am Kollwitzplatz statt.

Weitere Informationen unter www.grueneliga-berlin.de/themen-projekte2/oekomarkt/adventsoekomarkt/ und auf Facebook unter „Ökomarkt am Kollwitzplatz“

Kontakt:

GRÜNE LIGA Berlin

Marktleitung: Claudia Kapfer

030 443 391 48

oekomarkt.kollwitzplatz@grueneliga-berlin.de