Gießsack-Aktion am 3. Juli 2025, 12:00 -19:00 Uhr, Ökomarkt am Kollwitzplatz

Bäume sind essenziell für eine angenehme Stadt. Sie spenden Schatten und Sauerstoff, filtern die Luft und bieten Tieren Schutz und Lebensraum.

Doch die sommerliche Hitze und Trockenheit macht vielen Bäumen zu schaffen und da die meisten Flächen versiegelt sind, dringt das wenige Regenwasser kaum in den Boden ein.

Das Gießsack-Projekt der GRÜNEN LIGA widmet sich genau diesem Problem.

Die Säcke werden um den Baumstamm herum befestigt und dann mit bis zu 60 Liter Wasser gefüllt. Sie geben das Wasser dann über mehrere Stunden an den Boden ab und ermöglichen es den Bäumen so, das Wasser tatsächlich aufzunehmen.

Gießsäcke können bei Bäumen mit einem 8-30 cm Stammumfang angewandt werden. Für einen Umfang bis zu 60 cm können zwei Gießsäcke zusammengeschlossen werden.

Wichtig zu beachten ist, dass sie im Herbst wieder abgenommen werden müssen, um das Schimmeln der Stämme vorzubeugen.

Welche Bäume sind betroffen?

Bäume zwischen 4 und 40 Jahren haben in Trockenzeiten stark zu Kämpfen und freuen sich versorgt zu werden.

Jungbäume unter 4 Jahren werden vom Bezirk gegossen und müssen dementsprechend nicht versorgt werden. Auch ältere Bäume über 40 müssen meist nicht versorgt werden, da ihre Wurzeln meist lang genug sind, um sich am Grundwasser zu Bedienen.

Doch auch sie freuen sich bei anhaltenden Trockenperioden über zusätzliches Wasser. Anzeichen dafür sind Kronenschäden, herabhängende Äste und schlaffe Blätter.

Wo finde ich Infos über meinen Baum?

Es gibt einen Baum, dem Sie helfen wollen? Mit Hilfe der open-source-Plattform GiessdenKiez.de, die mehr als 800.000 Bäume erfasst hat, können Sie mehr über den Straßenbaum erfahren: Um was für eine Baumart es sich handelt, wie alt der Baum ist, wie hoch sein Wasserbedarf ist und ob es bereits eine*n Baumpat*in gibt. Wir empfehlen Ihnen, sich bei Gieß den Kiez als Baumpat*in zu registrieren, wenn Sie sich um einen Baum kümmern. So können Nachbar*innen sehen, dass der Baum regelmäßig gegossen wird und eventuell einen anderen Baum in der Nähe pflegen.

Wann?

Alle Personen die sich an dem Projekt beteiligen wollen sind herzlich dazu eingeladen, sich am Donnerstag dem 3. Juli einen Gießsack auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz am Stand der GRÜNEN LIGA abzuholen. Der Markt ist von 12:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.