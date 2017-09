Großbaustelle Nachhaltigkeit – Deutschland und die globale Nachhaltigkeitsagenda

Bei der Bundestagswahl am 24. September können die Bürger*innen in Deutschland mit ihrer Wahlentscheidung dafür sorgen, dass die Transformation unserer Welt – wie es in der Agenda 2030 heißt – ein Stückchen näher rückt. Die neue Bundesregierung muss dann unter Beweis stellen, wie ernst sie es mit der Erreichung der SDGs meint.

Mit der Verabschiedung der Agenda 2030 im Herbst 2015 hatte sich die Bundesregierung dazu verpflichtet, die Ziele für nachhaltige Entwicklung (die SDGs) der UN auch in Deutschland und mit deutscher Unterstützung weltweit umzusetzen. In einer Broschüre legen nun 42 Autor*innen aus der Zivilgesellschaft dar, in welchen Bereichen aus ihrer Perspektive besonders große Umsetzungslücken bestehen und wie es nach der Bundestagswahl vorangehen muss.

Zur Webseite und zum direkten Download des Berichts: https://www.2030report.de