GRÜNE LIGA Berlin erhält Nachhaltigkeitspreis

Cats for Future zeichnet GRÜNE LIGA Berlin mit Nachhaltigkeitspreis „Die Grüne Katze“ aus. Die europaweit aktive Umwelt- und Klimaschutzinitiative Cats for Future verleiht den Nachhaltigkeitspreis „Die Grüne Katze“ in diesem Jahr an die GRÜNE LIGA Berlin e.V.. Mit der Auszeichnung würdigt die Initiative das beispielhafte und kontinuierliche Engagement des Vereins, dem Thema nachhaltige Haustierhaltung eine öffentliche Bühne zu geben und dazu beizutragen, die positiven Klima- und Umwelteffekte eines Umstiegs auf pflanzliche Katzenstreu in der Gesellschaft zu vermitteln.

Die GRÜNE LIGA Berlin ist nach der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart die zweite Preisträgerin der Auszeichnung, mit der Cats for Future Menschen, Institutionen, Initiativen und Ideen ehrt, die sich in besonderer Weise für mehr Nachhaltigkeit in der Haustierhaltung einsetzen. Die Jury entschied sich nach Auswertung aller eingesendeten Vorschläge einstimmig für die GRÜNE LIGA Berlin. Ausschlaggebend waren dabei die langjährige Unterstützung der Arbeit von Cats for Future sowie der beispielhafte Beitrag des Vereins, das Thema klimabewusste Katzenhaltung einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Ein zentraler Baustein ist dabei die Zusammenarbeit im Rahmen des jährlich stattfindenden Umweltfestival Berlin am Brandenburger Tor. Durch die Veranstaltung mit rund 60.000 Besuchern schafft die GRÜNE LIGA Berlin eine Plattform, um auch das Thema klimafreundliche Katzenstreu auf anschauliche Weise zu vermitteln. Und um deutlich zu machen, warum ein Umstieg von mineralischer auf pflanzliche Streu ein effektiver Hebel für aktiven Umwelt- und Klimaschutz ist. Der Verein fördert die Interaktion und Diskussion für eine nachhaltigere Haustierhaltung in Berlin und weit über die Hauptstadt hinaus.

„Als GRÜNE LIGA Berlin schaffen wir Räume für Information, Austausch und Engagement rund um Umwelt- und Klimaschutz und bringen dabei unterschiedliche Akteurinnen und Akteure zusammen“, sagt Claudia Kapfer, Geschäftsführerin GRÜNE LIGA Berlin e.V. „Die Auszeichnung freut uns sehr, weil sie den Wert unserer Zusammenarbeit unterstreicht. Es ist sehr eindrucksvoll, wie es der Initiative Cats for Future gelingt, am Beispiel der Haustierhaltung zu demonstrieren, dass schon eine kleine Änderung im Alltagsverhalten einen enormen Beitrag zu Klima- und Umweltschutz leisten kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.“

Michael Behnke, Sprecher von Cats for Future, hebt die Bedeutung der Kooperation hervor: „Die GRÜNE LIGA Berlin setzt seit Jahren auch beim Thema Haustierhaltung ein praxisnahes Zeichen für aktiven Klimaschutz. Durch ihre Offenheit, unser Anliegen insbesondere im Rahmen des Umweltfestivals prominent zu platzieren, wirkt der Verein beispielgebend für andere Institutionen, Initiativen und Kommunen in Deutschland. Die Unterstützung und gemeinsame Arbeit für eine wachsende, öffentliche Sensibilität beim Thema nachhaltige Katzenstreu haben die Jury überzeugt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, das Umweltfestival 2026 und sagen herzlichen Glückwunsch!“

Wie groß der Handlungsbedarf ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Durch einen Umstieg von mineralischer auf pflanzliche Katzenstreu könnten in Deutschland jährlich rund 630.000 Tonnen Abfall sowie etwa 550.000 Tonnen CO₂ eingespart werden. Pro Katze lassen sich durch einen Streuwechsel rund 33 Kilogramm CO₂ und bis zu 200 Kilogramm Müll pro Jahr vermeiden. Nachhaltige Haustierhaltung ist immer noch ein oft unterschätztes Thema mit enormem Potenzial für den Umwelt- und Klimaschutz. Umso wichtiger sind Akteurinnen und Akteure wie die GRÜNE LIGA, die helfen dieses Thema sichtbar zu machen. Das nächste Umweltfestival findet am 07. Juni 2026 am Brandenburger Tor in Berlin statt.

Im Vorjahr ging der Preis „Die Grüne Katze“ an die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart, die mit ihrer geplanten „Kampagne klimafreundliche Katzenstreu“ das Kreislaufprodukt pflanzliche Streu und seine großen Potenziale zur Reduzierung von klimaschädlichem CO2 und nicht wiederverwertbarem Abfall in ihre kommunale Bioökonomiestrategie aufgenommen hat.