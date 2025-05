Pressemitteilung: Highlights im 30. UMWELTFESTIVAL-Jahr

Bundesumweltminister Carsten Schneider spricht am 1. Juni zum 30-jährigen Jubiläum des UMWELTFESTIVALs und 60.000 Besuchende lassen sich inspirieren.

Das UMWELTFESTIVAL feiert am 1. Juni 2025 unter dem Motto „Jetzt erst recht“ sein 30-jähriges Bestehen und lädt von 11-18 Uhr zu einem bunten, nachhaltigen und inspirierenden Tag am Brandenburger Tor ein. Bundesumweltminister Carsten Schneider hält anlässlich des Jubiläums eine persönliche Ansprache und schneidet die Geburtstagstorte an, die gemeinsam mit dem Publikum genossen wird.

Inspirierend, informativ, interaktiv

Mit 220 Ausstellenden aus den Bereichen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Menschen- und Tierrechte, Mobilitäts- und Energiewende u.v.m. ist das Festival eine bedeutende Plattform zum Austausch und zur Inspiration für ein zukunftsfähiges Leben. Die Festivalmeile bietet vielfältige Erlebnisse: das Wasserspielmobil, ein Getreidebad, eine Bio-Bäckerei und eine Kindergärtnerei auf dem BioErlebnisBauernhof sorgen für Spaß und Bildung für die jüngsten Besuchenden, im Workshop-Bereich „EcoMind Space“ können sich junge Menschen weiterbilden, und auf alle anderen warten vielfältige Beratungs-, Informations- und Experimentierstationen. Ein interaktives Quiz mit 30 Fragen lädt dazu ein, das eigene Wissen rund um 30 Jahre UMWELTFESTIVAL zu testen, und gemeinsam mit WirBERLIN wird der Tiergarten beim Clean-up von unnötigem Abfall befreit. Die Straßentheater-Performance „Are you ready“ von TheatreFragile sorgt für Unterhaltung, die zum Nachdenken anregt.

Ehre, wem Ehre gebührt

Neben dem Jubiläumsmoment mit Bundesminister Carsten Schneider wird Leif Miller, Vorstandsvorsitzender der GRÜNEN LIGA Berlin, 30 Jahre UMWELTFESTIVAL Revue passieren lassen und auf die Anfänge blicken. Der renommierte Agrarwissenschaftler, Begründer des Ökolandbaus in Deutschland und Naturschützer Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hardy Vogtmann wird von Steffi Lemke, Bundesministerin a.D. und MdB, für sein jahrzehntelanges Engagement im Naturschutz geehrt und Günter Faltin, Hochschullehrer für Entrepreneurship, stellt die unternehmerischen Besonderheiten der von ihm gegründeten Teekampagne vor.

Besonders innovative, umweltfreundliche und alltagstaugliche Ideen von Ausstellenden werden mit dem Großen Preis des UMWELTFESTIVALs prämiert, und Landwirt*innen aus ganz Deutschland werden für die vorbildliche Umstellung ihres Betriebs von konventioneller auf ökologische Landwirtschaft mit dem NABU-Förderpreis „Gemeinsam Boden gut machen“ ausgezeichnet.

Klimaschutz eine Bühne bieten

Corinna Enders von der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) spricht mit Matthias Trunk, GASAG AG, und Prof. Adrian Nägel, TU Berlin/Architects for Future e.V., über Lösungen zur Einhaltung der Klimaschutzziele im Gebäude- und Energiesektor. Über den Weg zu null Verschwendung tauschen sich Julian Hirschmann von der Jungen Klimakonferenz Deutschland, Julia Mussgnug von der Zero-Waste-Agentur und Kai Guttmann von der GRÜNEN LIGA Berlin aus. Moderatorin Julia Vismann spricht mit weiteren Expert*innen über die Schattenseiten unserer Ernährung, den Schutz der Biodiversität in Stadt und Land sowie über Herausforderungen bei der Kommunikation der Klimakrise. Begleitet werden die Gesprächsrunden von wunderbaren Musiker*innen.

Das UMWELTFESTIVAL bietet eine großartige Gelegenheit, sich über aktuelle Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen zu informieren, mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen und gemeinsam für eine bessere Zukunft einzutreten.

Alle Informationen und das gesamte Programm finden Sie unter www.umweltfestival.de

Das UMWELTFESTIVAL 2025 wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit und vom Umweltbundesamt sowie von der Stiftung Naturschutz Berlin. Hauptsponsor*innen sind die GASAG AG, die den Großen Preis des UMWELTFESTIVALs mit 1.500 Euro unterstützt, und der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN). Kooperationspartner*innen sind die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL), der NABU und der ADFC Berlin e.V.