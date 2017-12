Hilfe für den Tofustand vom Ökomarkt

SoyRebels ist die erste bio zertifizierte Tofurei Berlins und beliefert kleine Bioläden, Hotels, Gastronomien mit ihrem köstlichen Tofu. Auf verschiedenen Wochenmärkten gibt es dann auch einen direkten Verkauf durch freundliche Mitarbeiter für jedermann.

Doch im Januar 2017 erhielt die Tofumanufaktur die Kündigung für Ihre Produktionsstätte und nun müssen sie raus!

Um den Mitarbeitern auch für die Zukunft einen Arbeitsplatz zu sichern und viele Tofu-Genießer mit ökologisch produziertem Tofu zu verwöhnen, benötigen sie eure Hilfe.

Bereits am 24.November 2017 hat eine Spendenaktion unserer geliebten Manufaktur begonnen und läuft für euch noch bis zum 24. Dezember 2017.

Unter dem Link:

https://www.startnext.com/tofumanufaktur-soyrebels-berli

könnt ihr SoyRebels dabei unterstützen ihr Fundingziel in Höhe von 5.000,00 € zu erreichen.

Wir alle hoffen auf eure tatkräftige Unterstützung, damit auch der Ökomarkt in Zukunft die Tofumanufaktur wieder am Kollwitzplatz begrüßen kann.