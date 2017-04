Kinder- & Jugendwettbewerb des Umweltfestivals 2017

„Dreckige Spree – ade!“ – Unter diesem Motto steht der Kinder- und Jugendwettbewerb des Umweltfestivals 2017. Wir wollen wissen an was ihr beim Thema Spree denkt. Keine Lust mehr auf Plastikmüll, Abwasser und Chemikalien in der Spree? Dann macht mit und zeigt uns in Form einer Collage eure innovativen Ideen und Visionen für eine saubere Spree! Teilnehmen kann jeder der Klassenstufen 8 bis 12. Einsendeschluss ist der 20. Mai 2017.

Die Gewinner_innen erwarten tolle Preise und eine Präsentation auf dem Umweltfestival. Weitere Informationen zum Projekt gibt es hier.