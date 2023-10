Klimafest am Stadtteilzentrum Prenzlauer Berg

Wann: 06. Oktober 2023, 14:00 -18:00 Uhr

Wo: Stadtteilzentrum Prenzlauer Berg, Fehrbelliner Straße 92, 10119 Berlin

Am 06. Oktober findet in der Fehrbelliner Straße 92 das diesjährige Klimafest des Stadtteilzentrums Prenzlauer Berg statt und wir sind mit dabei. Von 14:00 bis 18:00 Uhr erwartet Euch ein breites Angebot für Groß und Klein rund um die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Stadtgrün. Es werden Baumscheiben begrünt, es gibt einen Kleidertausch, eine Ausstellung zum Thema Migration und Klimagerechtigkeit, einen Kinderparcours und viele weitere Beratungs- und Mitmachangebote. Am Stand der GRÜNE LIGA Berlin laden wir Euch ein Samenbomben mit uns herzustellen um den Kiez artenreicher und bunter zu machen. Darüber hinaus informieren wir Euch über unsere aktuellen Projekte.

Mit dabei sind unter anderem noch der ADFC Berlin, KliKKS Klimaschutzpat*innen, Omas for future, Kunststoffe e.V., Leitstelle Klimaschutz Bezirk Pankow, Afrika Zentrum und noch viele mehr.

Weitere Infos findet ihr auf der Website des Stadtteilzentrums Prenzlauer Berg oder auf deren Instagram-Account.

Kommt vorbei. Wir freuen uns auf Euch!