Bildung wird eines der Kernthemen der Landesgartenschau in Wittstock 2019 sein. Hierfür wurde die GRÜNE LIGA Berlin beauftragt, das Programm des „Grünen Klassenzimmers“ zu konzipieren und umzusetzen. In einer Vorstudie zum Grünen Klassenzimmer für die Schau in Wittstock wurden Anfang dieses Jahres Schulen, Kindergärten, Sozialträger und aktive Vereine in der Region zu ihren Interessen und Kapazitäten für Projektbeteiligungen befragt. Entstehen soll ein alternativer Lernort, der sich in die regionale Bildungslandschaft einfügt und Impulse gibt, um vorhandene Kräfte zu bündeln und neue Akteure einzubeziehen.

Grundlage für die Natur- und Umweltbildungsangebote des Grünen Klassenzimmers ist die Auffassung, dass die Menschheit untrennbar mit der Natur um sie herum verbunden ist. Die Natur wird nicht mehr nur als „Lagerhaus“ von Ressourcen verstanden. Die Beobachtung von Pflanzen und Tiere mit allen Sinnen, projektbezogene Seminare, kleine Exkursionen sowie landschafts- und gartengestaltende Elemente sollen eine Brücke schlagen zum eigenen Selbstverständnis.

Die Veranstaltungen an Schultagen werden in der Regel 90 Minuten lang sein und folgende Themen behandeln: Natur und Umwelt, Gärtnern und Pflanzen, Eine Welt, Ernährung und Gesundheit, Bewegung und Lernförderung, Kunst und Medien, Grüne Berufe – Berufsorientierung, Kulturregion Wittstock. Zum letztgenannten Thema soll das bedeutende Museum in Wittstock soll mit einer eigenen Veranstaltungsreihe einbezogen werden.

und hier: Landesgartenschau Wittstock

Ansprechpartnerin: Dagmar Krawczik, Email: dagmar.krawczik@grueneliga-berlin.de