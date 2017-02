Winterzauber auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz » Lieber dichtend Finger auf das Übel legen, als sich keinen Zentimeter Richtung Zukunft zu bewegen! GRÜNE LIGA Berlin bedauert das schnelle Aus für die neue Bauernregelkampagne des BMUB. Endlich wurde einmal mit Humor auf ein deutliches Missverhältnis und die durch die Landwirtschaft verursachten Umweltprobleme aufmerksam gemacht. Die Kampagne hat ohne den erhobenen Zeigefinger die Handlungsbedarfe in der Landwirtschaft aufgezeigt. Von der fehlenden Artenvielfalt, über zu viel Nitrat im Grundwasser, bis hin zur inakzeptablen Massen- tierhaltung in vielen Betrieben. … weiter lesen Winterzauber auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz »

:: Aktiv werden



:: Jetzt anmelden! :: Mitmachen! :: Jugend :: Gewusst wie! :: Aktuelle Spendenaktion