Mach dein FÖJ bei uns – freie Stellen ab September!

Du bist mit der Schule fertig und möchtest dich noch ein bisschen orientieren? Du interessierst dich für Umwelt- und Naturschutz und möchtest etwas Sinnvolles mit deiner Zeit anfangen? Du hast Lust Dich zu engagieren und neue Leute kennenzulernen?

Dann mach ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) bei der GRÜNEN LIGA Berlin.

Wir bieten bis zu 3 Plätze in unterschiedlichen Bereichen:

Darüber hinaus ermöglichen wir Dir in einem engagierten Team mitzuarbeiten, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen.

Allgemeines zum FÖJ bei uns

Stellenübergreifende Tätigkeiten:

Wöchentlicher Einsatz auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz (Auf- und Abbau, Standbetreuung)

Durchführung des UMWELTFESTIVALs

Unterstützung der Öffentlichkeits- und Social-Media-Arbeit (on- und offline)

Verteilung und Vertrieb von Informationsmaterialien und der Umweltzeitung „Der Rabe Ralf“

Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung externer Infostände, Kongresse und Infoveranstaltungen

Bereitstellung und Aufarbeitung von Umweltinformationen

Telefondienste und allgemeine Büroarbeiten

Wir wünschen uns von dir:

Du bist offen und hast Lust dich zu engagieren

Du bist körperlich belastbar und zuverlässig

Du interessiert dich für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz

Du bist über 18 Jahre alt

Du kannst auch mal am Wochenende arbeiten

Wir bieten dir:

Zusammenarbeit mit engagierten Kolleg*innen in flacher Hierarchie

eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem engagierten und kreativen Umfeld,

Einblicke in die Arbeit eines Umwelt- und Naturschutzvereines

Einblicke hinter die Kulissen einer nachhaltigen Großveranstaltung

Sollte dies alles dein Interesse wecken, dann bewirb dich bei der Stiftung Naturschutz Berlin.

Wir freuen uns auf dich!

Ansprechpartnerin: Angelika Heckmann

Tel.: 44 33 91 0

E-Mail: bewerbung@grueneliga-berlin.de

www.grueneliga-berlin.de

Die Einsatzsstelle

Die GRÜNE LIGA Berlin, seit 1990 anerkannter Naturschutzverband, ist als Begleiterin, Ideengeberin und Beraterin im Transformationsfeld Urbaner Natur- und Umweltschutz tätig. Sie initiiert und unterstützt Aktivitäten und Projekte zur Förderung der biologischen Vielfalt, berät bei der Gestaltung lebenswerter urbaner Räume und engagiert sich in gesellschaftlichen Diskursen. Die GRÜNE LIGA Berlin bringt sich aktiv in die Arbeit der Berliner Natur- und Umweltbewegung ein und leistet so einen wirksamen Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung guter Lebensbedingungen für Menschen, Fauna und Flora.

Die GRÜNE LIGA Berlin organisiert seit 30 Jahren den wöchentlich stattfindenden Ökomarkt am Kollwitzplatz und das jährlich stattfindende Umweltfestival am Brandenburger Tor. Das Team berät zudem Veranstaltende bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen und unterstützt die Einführung von Mehrwegalternativen auf Wochenmärkten in ganz Berlin. Außerdem arbeitet die GRÜNE LIGA Berlin in den Bereichen Stadtgrün und Umweltbildung in einer Vielzahl von Projekten und informiert über vielfältige ökologische Fragestellungen. Abgerundet wird die Arbeit durch die unabhängige Umweltzeitung DER RABE RALF.