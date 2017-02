Biologischer Landbau – gut für uns und gut für‘s Klima! » „Mit neuem Mut: Global denken, lokal handeln“ 11. Netzwerk21Kongress am 29. und 30. November in Göttingen Unter dem Motto „Mit neuem Mut: Global denken, lokal handeln“ bietet der 11. Netzwerk21Kongress Akteuren die Möglichkeit zu Austausch und Vernetzung auf dem Weg in eine zukunftsfähige Gesellschaft. In Workshops und Strategiediskussionen werden Themen wie die Kunst der Vernetzung, kommunales Nachhaltig- keitsmanagement, sozial, faires Handeln vor Ort oder Lebensstilwandel diskutiert.

Call for Paper: Referent_innen für eine Vielzahl von Themen gesucht: Plenarveranstaltungen: Einstiegsplenum mit zwei Hauptreferenten zur Kontroverse: „Chancen der Globalisierung für eine nachhaltige Weltwirtschaftsordnung nutzen“ versus „Lokale Wirtschaftskreisläufe stärken und gegen die Auswirkungen der Globalisierung schützen“

Zwischenplenum mit einer Strategiediskussion zu „Rahmenbedingungen für den Wandel“ mit besonderer Berücksichtigung der Rolle von Landesnachhaltigkeitsstrategien und dem Zusammenspiel von Ländern und Kommunen

Abschlussplenum mit einem Plenarworkshop zum Thema „Vermittlung von Nachhaltigkeitsthemen an schwer erreichbare Zielgruppen“ Workshops und ähnliche Formate: Lokale Initiativen gegen globale Fluchtursachen

Von der fairen Beschaffung zum sozial fairen Handeln vor Ort

Internationale kommunale Partnerschaften

Gute Praxis zeigen – Methoden der Publizierung nachhaltig wirkender Projekte und Handlungsansätze

Kunst der Vernetzung – Erfahrungsaustausch zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Kommunen

Fantasie statt Gewalt – kreative Formen des Protests

Suffizienz versus Effizienz – politische Diskussion zur Transformation des Fortschritts

Ansätze alternativer Wirtschaftsweisen

Den Lebensstil wandeln – Strategien für Anregung und Ermöglichung

Unternehmen auf dem Weg zu nachhaltiger Entwicklung

Integrierte energetische Quartierskonzepte

Gute Praxis kommunaler Verkehrsgestaltung

Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement

Nachhaltiger Tourismus

Umweltgerechtigkeit in der Stadt Einsendeschluss für die Einreichung von Beiträgen: 31. März 2017

Form der Einreichung: Datei im PDF-Format

Sonstige Vorschläge oder Hinweise bitte per E-Mail senden. Weitere Informationen zum Netzwerk21Kongress: www.netzwerk21kongress.de Kontakt: Sandra Kolberg

GRÜNE LIGA Berlin e.V.

Tel.: 030 / 44 33 91 -65

GRÜNE LIGA Berlin e.V.

Tel.: 030 / 44 33 91 -65

Email: mail@netzwerk21kongress.de

