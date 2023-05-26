Mitgliederversammlung der GRÜNEN LIGA Berlin am 21.11.25 – Rückblick und Ausblick

Am 21. November 2025 fand die diesjährige Mitgliederversammlung der GRÜNEN LIGA Berlin statt. Zu Beginn wurde der bisherige Landessprecher*innenrat mit herzlichem Dank und kleinen Aufmerksamkeiten verabschiedet – Honig und Kuchen sorgten für einen warmen Ausklang der gemeinsamen Jahre.

Ebenso verabschiedete der Verein seine langjährige Mitarbeiterin und Co-Geschäftsführerin Sandra Kolberg, deren Engagement und Verlässlichkeit von allen Anwesenden gewürdigt wurde. Anschließend wurde der neu einberufene Beirat vorgestellt und mit großer Freude in seiner beratenden Rolle begrüßt.

Ein wichtiger Meilenstein: Die im Vorjahr beschlossene neue Satzung ist mittlerweile offiziell eingetragen und auf der Webseite der GRÜNEN LIGA Berlin einsehbar. Im Anschluss präsentierten Vorstand und Geschäftsstelle die Arbeitsschwerpunkte und Projekte des vergangenen Jahres. Der Vorstand würdigte ausdrücklich das Engagement der Mitarbeitenden und die vielen Erfolge, die trotz begrenzter Ressourcen möglich gemacht werden. Besonders hervorgehoben wurden dabei unter anderem: 35 Jahre Umweltzeitung Der Rabe Ralf samt Jubiläumsausstellung „Den Vogel zeigen“, 30 Jahre Umweltfestival sowie die Planung für das 31. Umweltfestival am 7. Juni 2026 unter dem Motto „Boden – Du stehst drauf“. Auch der Ökomarkt feiert im kommenden Jahr sein 30-jähriges Bestehen – ein weiterer Höhepunkt im Veranstaltungsjahr 2026.

Der Finanzbericht und der Bericht der Kassenprüfung zeigten eine solide wirtschaftliche Basis. Dementsprechend wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Die anschließenden Neuwahlen bestätigten den bisherigen Vorstand: Leif Miller als Vorsitzender, Dr. Torsten Raynal-Ehrke als stellvertretenden Vorsitzenden sowie Clara Vanfraechem als weiteres Vorstandsmitglied. Die Mitgliederversammlung beglückwünschte die Vorständ*innen zur Wiederwahl und dankte ihnen für ihr Engagement.

Zum Ausblick auf 2026 berichtete die Geschäftsstelle über anstehende Veränderungen und Planungen. Einige Projekte – darunter Wassernetz Berlin und Mehrweg auf Wochenmärkten – laufen im kommenden Jahr regulär aus, doch wurden bereits Folgeanträge gestellt oder befinden sich in Vorbereitung. Neue Projektideen, wie etwa zur Initiative „Blue Community“, sind ebenfalls in Planung. Kontinuierlich weitergeführt werden das Umweltfestival, der Ökomarkt sowie die Wanderausstellung zum Raben Ralf, die ab Januar in der Zionskirche in Berlin-Mitte zu sehen sein wird.

Bei einem leckeren Gemüse-Curry und Getränken klang die Versammlung in entspannter Atmosphäre aus. Die GRÜNE LIGA Berlin blickt mit gestärktem Vorstand, aktivem Beirat und einem vielseitigen Projektportfolio zuversichtlich ins kommende Jahr.

Fotos: Leif Miller, GRÜNE LIGA Berlin