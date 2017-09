Online Abstimmung für den ZeitzeicheN-Preis 2017 gestartet

Ab sofort können Sie Ihre Favoriten für den Deutschen lokalen Nachhaltigkeitspreis auswählen. In einer öffentlichen Online Abstimmung wählen Sie in fünf Kategorien jeweils einen Wettbewerbsbeitrag als Favoriten aus und nominieren diesen für den ZeitzeicheN-Preis. Das Online Voting endet am 3. Oktober 2017.

Der mit insgesamt 10.000 Euro dotierte ZeitzeicheN Preis würdigt beispielhaftes Engagement im Sinne der Agenda 2030. Aus ganz Deutschland haben sich Vereine, Kommunen und Privatpersonen aber auch Stiftungen und andere Organisationen beworben. Die Preisverleihung findet am 29. November auf dem 11. Netzwerk21Kongress in Göttingen statt.

Der Netzwerk21Kongress ist eine etablierte Plattform für lokale Nachhaltigkeitsinitiativen sich bundesweit zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam neue Ideen und Projekte zu entwickeln.

Geben Sie den ZeitzeicheN-Bewerber_innen Ihre Stimme. Die Online Abstimmung und Informationen zum Netzwerk21Kongress finden Sie hier …

Kontakt: GRÜNE LIGA Berlin, Sandra Kolberg

www.netzwerk21kongress.de

Facebook: https://www.facebook.com/BundesweiterNachhaltigkeitskongress/

Email: mail@netzwerk21kongress.de

Tel.: 030 44 33 91 65