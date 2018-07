Online-Abstimmung zum ZeitzeicheN-Publikumspreis gestartet

Am 10. Oktober wird auf dem Netzwerk21Kongress zum 12. Mal der renommierte Deutsche Lokale Nachhaltigkeitspreis „ZeitzeicheN“ an vorbildhafte Akteure für Nachhaltigkeit vergeben. Im Rahmen des Wettbewerbs wurde in diesem Jahr erstmals auch ein Publikumspreis ausgelobt.

Wer die Auszeichnung erhalten soll kann jede*r durch Teilnahme an einer Online-Abstimmung mitentscheiden, die vom 27. Juli bis zum 27. August läuft.

Hier kann ab sofort abgestimmt werden.

Kongresssprecherin Karen Thormeyer zeigt sich erfreut über die Qualität der diesjährigen Einsendungen und erläutert das besondere Anliegen des neuen Publikumspreises: „Viele Bewerbungen haben Vorbildcharakter und zeugen von einer lebendigen und praxisorientierten Nachhaltigkeitslandschaft in Deutschland. Ich freue mich auf eine rege Teilnahme an der Online-Abstimmung, mit der wir möglichst viele Menschen an der Wahl der besten Ideen für eine nachhaltige Zukunft beteiligen wollen und zur Nachahmung anregen. Die Nominierten und Preisträger*innen können uns inspirieren und zeigen, wie wir Nachhaltigkeit im Alltag konkret machen können. Das wollen wir mit dem ZeitzeicheN-Preis würdigen.“

Neben dem Rennen um den Publikumspreis haben sich bundesweit auch gut 100 Projekte und Vorhaben in fünf Kategorien um den ZeitzeicheN-Preis beworben, deren Gewinner durch eine Fachjury ermittelt werden. Besonders groß ist das Bewerberfeld in diesem Jahr in der Kategorie Bildung und Kommunikation für nachhaltige Entwicklung sowie im Bereich der nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung.

Die Verleihung der mit insgesamt 10.000 Euro dotierten ZeitzeicheN-Preise findet am 10. Oktober im Umweltbundesamt in Dessau im Rahmen des 12. Netzwerk21Kongress statt. Der Netzwerk21Kongress ist eine etablierte Fortbildung- und Vernetzungsplattform für lokale Nachhaltigkeitsakteur*innen aus ganz Deutschland und wird in diesem Jahr im Dessauer Technikmuseum „Hugo Junkers“ ausgetragen.