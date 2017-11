PM: Auszeichnung für Gemeinschaftsgärten

Grüne Liga verleiht gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Preise an integrative Gartenprojekte

Berlin, 17.11.2017 – Der Umweltverband Grüne Liga Berlin und die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Wohnen sowie für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zeichnen heute die Preisträger ihres Gartenwettbewerbs „Lieblingsfarbe bunt“ aus. Geehrt werden Berliner Gemeinschaftsgärten, die gezielte Mitmachangebote für Menschen mit Behinderungen und für Geflüchtete schaffen: Inklusion und Integration durch kollektives Gärtnern.

Warum das ein guter Ansatz ist erklärt die Geschäftsführerin der Grünen Liga Berlin, Karen Thormeyer: „Wir sehen, dass bei der gemeinsamen Gartenarbeit Barrieren verschwinden und Menschen sich näher kommen. Mit diesem Wettbewerb würdigen und stärken wir die Eigeninitiative vieler Menschen für mehr Grün und mehr Zusammenhalt in Berlin. Als Umweltverein beraten und unterstützen wir sie aktiv beim Stadtgärtnern.“

Eine der Auszeichnungen erhalten die Weddinger Kräuternarren. Die inklusive Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderungen baut Kräuter an, die als Öl, Tee oder Pesto auf Märkten verkauft werden. Den Publikumspreis verdient sich der integrative Schulgarten des Herder Gymnasiums in Lichtenberg per Abstimmung im Internet.

Umweltstaatssekretär Stefan Tidow unterstreicht die Wichtigkeit von Auszeichnungen für Gemeinschaftsgärten und meint: „Die Preisträgerinnen und Preisträger leisten mit Ihren Projekten nicht nur einen Beitrag für den Klimaschutz, sie stärken mit Ihrem Engagement auch ihre Identität mit dem Wohnquartier und geben Ideen für ähnliche Projekte. Berlin zeichnet sich auch durch das Engagement engagierter Bürgerinnen und Bürger aus.“

Der Wettbewerb ist Teil des Projektes „Zusammen wachsen – Gärtnern als Beitrag zur Integration“ und wird vom Senat finanziert. Der Wettbewerb erfolgt mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsbaugesellschaft Mitte, Gardena, Der Holländer Pflanzencenter, Stiftung Bildung.Werte.Leben., Kosmos und Neudorff. Medienpartner ist die Yorck Kinogruppe.

Weitere Informationen zum Projekt unter: https://www.grueneliga-berlin.de/themen-projekte2/stadtbegruenung/integration-und-inklusion

