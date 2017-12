PM: Handwerk mit Verantwortung erhält Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN

Göttingen, 29.11.2017 – Handwerk mit Verantwortung e.V. wird mit dem Deutschen lokalen Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN in der Kategorie Nachhaltig produzieren und konsumieren ausgezeichnet. Die im Verein zusammengeschlossenen Betriebe beziehen ihre Materialien und Betriebsmittel verantwortungsvoll, d.h. unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Gesichtspunkte. Mit einer Selbstverpflichtung bürgen sie für die Einhaltung dieser Standards.

So werden zum Beispiel keine Rohstoffe verwendet, die unter Missachtung nationaler Umweltstandards oder der Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten gewonnen wurden. Unter den Mitgliedsunternehmen befinden sich Zimmerer, Bäcker, Steinmetze, Schmuckhersteller, Modeprodzuenten oder Bildhauer. Der Verein hilft seinen Kunden zudem bei der Suche nach verantwortungsvoll arbeitenden Unternehmen und zeigt den Weg zu nachhaltigen Produkten.

Beim Festakt in der Göttinger Paulinerkirche unterstreicht Laudator Thomas Preuß vom Institut für Urbanistik die Wichtigkeit bewussten Konsumverhaltens: „Verantwortung zu übernehmen und Produkte und Dienstleistungen wertzuschätzen sind zentrale Herausforderungen, wenn Nachhaltigkeit in unserem Lebensalltag Fuß fassen soll. Wir alle haben tagtäglich die Wahl, in verantwortungsvoller Weise zu konsumieren. Die Mitgliedsunternehmen von »Handwerk mit Verantwortung« ermöglichen uns das.“

Auf dem Netzwerk21 Kongress wird traditionell der Deutsche lokale Nachhaltigkeitspreis „ZeitzeicheN“ an vorbildhafte Projekte verliehen. Ihr Engagement soll durch den mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Preis geehrt und gefördert werden. Gut 140 Wettbewerbsbeiträge aus ganz Deutschland gab es in

diesem Jahr. Die Nominierung für den Preis erfolgte durch eine Jury und ein Online-Voting.

Weitere Informationen zum Preisträger: http://www.handwerk-mit-verantwortung.de/

Förderer und Unterstützer des Netzwerk21Kongress

Der Kongress wird in diesem Jahr gemeinsam mit der Stadt Göttingen in Kooperation mit dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz ausgerichtet. Er wird gefördert und unterstützt durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, das Umweltbundesamt, von Engagement Global und ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen Welt mit finanzieller Unterstützung des BMZ.

Premiumpartner sind die Stadtwerke Göttingen AG, die Göttinger Entsorgungsbetriebe, EAM Energie GmbH und Sartorius AG. Weitere Unterstützer sind der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, das Klimabündnis e.V. und ICLEI – Local Governments for Sustainability

Preisverleihung des Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN

Mittwoch, 29. November 2017

18:30 – 20:00 Uhr

Paulinerkirche Göttingen

Papendiek 14

37073 Göttingen

Der 11. Netzwerk21Kongress findet am 29. und 30. November 2017 in Göttingen statt. Als

bundesweite Vernetzungs- und Fortbildungsplattformplattform für lokale Nachhaltigkeitsinitiativen gibt der Kongress Impulse für die Umsetzung der Agenda2030. Unter dem Leitspruch: „Mit neuem Mut: global denken, lokal handeln“ sollen die Spannungsfelder zwischen globalen Nachhaltigkeitsstrategien und konkreter Umsetzung vor Ort beleuchtet werden. Organisator ist die GRÜNE LIGA Berlin.

