PM: Mode für Freiheit – Öko-Modelabel erhält Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN

Göttingen, 29.11.2017 – Das Fürther Gemeinwohlunternehmen FARCAP erhält für sein Fashionlabel azadi den Deutschen lokalen Nachhaltigkeitspreis „ZeitzeicheN“ in der Kategorie Internationale Partnerschaften. Produziert wird die Kleidung des erst 2015 gegründeten Modelabels von jungen Frauen in Dehli, die als frühere Opfer von Zwangsprostitution nun in einer selbst gegründeten Schneiderei ausgebildet und unter fairen Arbeitsbedingungen beschäftigt werden.

Bei der Preisverleihung in der Göttinger Paulinerkirche betont Silvia Hesse von der Projektwerkstatt Umwelt und Entwicklung e.V. in ihrer Lobrede die Vorbildfunktion des Unternehmens: „Es gibt berechtigte Zweifel an den Handelswegen und Arbeitsbedingungen in großen Teilen der Textilbranche. Farcap hat ein innovatives Geschäftsmodell gegründet und handelt gleichzeitig sozial verantwortlich und nachhaltig. Das Projekt macht nicht bei der fairen Produktion Halt, sondern stärkt die Kreativität vor Ort und bezieht weitere Partner*innen ein.“

FARCAP kooperiert unter anderem mit der indischen Menschenrechtsorganisation STOP und den Modeschulen Nürnberg. Dort wird die Arbeit mit azadi seit 2016 regelmäßig in den Lehrplan aufgenommen. Somit werden zukünftige Entscheidungsträger in der Modebranche schon in der Ausbildung für faire Wertschöpfungsketten in der Textilbranche sensibilisiert. Mit einer Modeschule in Südindien wird zudem ein Austausch vorbereitet.

Auf dem Netzwerk21 Kongress wird traditionell der Deutsche lokale Nachhaltigkeitspreis „ZeitzeicheN“ an vorbildhafte Projekte verliehen. Ihr Engagement soll durch den mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Preis geehrt und gefördert werden. Gut 140 Wettbewerbsbeiträge aus ganz Deutschland gab es in diesem Jahr. Die Nominierung für den Preis erfolgte durch eine Jury und ein Online-Voting.

Weitere Informationen zum Preisträger: http://www.azadi-fashion.com/

Förderer und Unterstützer des Netzwerk21Kongress

Der Kongress wird in diesem Jahr gemeinsam mit der Stadt Göttingen in Kooperation mit dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz ausgerichtet. Er wird gefördert und unterstützt durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, das Umweltbundesamt, von Engagement Global und ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen Welt mit finanzieller Unterstützung des BMZ.

Premiumpartner sind die Stadtwerke Göttingen AG, die Göttinger Entsorgungsbetriebe, EAM Energie GmbH und Sartorius AG. Weitere Unterstützer sind der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, das Klimabündnis e.V. und ICLEI – Local Governments for Sustainability

Preisverleihung des Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN

Mittwoch, 29. November 2017

18:30 – 20:00 Uhr

Paulinerkirche Göttingen

Papendiek 14

37073 Göttingen

Der 11. Netzwerk21Kongress findet am 29. und 30. November 2017 in Göttingen statt. Als

bundesweite Vernetzungs- und Fortbildungsplattformplattform für lokale Nachhaltigkeitsinitiativen gibt der Kongress Impulse für die Umsetzung der Agenda2030. Unter dem Leitspruch: „Mit neuem Mut: global denken, lokal handeln“ sollen die Spannungsfelder zwischen globalen Nachhaltigkeitsstrategien und konkreter Umsetzung vor Ort beleuchtet werden. Organisator ist die GRÜNE LIGA Berlin.

Pressekontakt:

Grüne Liga Berlin e.V. | Christian Lerche

Prenzlauer Allee 8, 10405 Berlin | Tel.: 0157/51979803 | 030 443 391 -49 Fax: -33

E Mail: christian.lerche@grueneliga-berlin.de | Internet: www.grueneliga-berlin.de

|netzwerk21kongress.de

Download als pdf