PM: Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN geht an Deersheim in Sachsen-Anhalt

Göttingen, 29.11.2017 – Der Dorfladen Deersheim wird mit dem Deutschen lokalen Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN ausgezeichnet. Den Preis in der Kategorie Nachhaltige Stadt-, Gemeinde- und Regionalentwicklung erhält die Deersheimer Dorfgemeinschaft für die Entwicklung eines gemeinschaftlichen Nahversorgungs-, Kommunikations- und Bildungszentrums.

Nachdem 2012 die letzte Einkaufsmöglichkeit im Dorf verschwand, gründeten die Deersheimer Bürger*innen eine Genossenschaft und bauten in einem alten Gutshofgebäude ein Dorfzentrum mit Dorfladen, Café, Poststelle, Markthalle, Nähstübchen und verschiedenen Bildungsangeboten. Neben festangestelltem Personal arbeiten zahlreiche Deersheimer*innen ehrenamtlich für das Projekt. Das Vorhaben ist ein beispielhaftes Projekt, wie Landgemeinden trotz Bevölkerungsschwund überleben können.

Auf der festlichen Preisverleihung in der Göttinger Paulinerkirche würdigt Laudatorin Martina Eick vom Umweltbundesamt daher die Leistung aller Beteiligten: „Die Dorfgemeinschaft von nicht einmal 800 Einwohner_innen hat sich selbst bewiesen, dass Problemlösung vor Ort auch ein Beitrag für die Lösung globaler Probleme sein kann. Mit der Stärkung der eigenen Identität im eigenen Laden wurde die Lebensqualität spürbar und perspektivenreich erhöht.“

Auf dem Netzwerk21 Kongress wird traditionell der Deutsche lokale Nachhaltigkeitspreis „ZeitzeicheN“ an vorbildhafte Projekte verliehen. Ihr Engagement soll durch den mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Preis geehrt und gefördert werden. Gut 140 Wettbewerbsbeiträge aus ganz Deutschland gab es in

diesem Jahr. Die Nominierung für den Preis erfolgte durch eine Jury und ein Online-Voting.

Weitere Informationen zum Preisträger: http://www.dorfladen-deersheim.de/

Förderer und Unterstützer des Netzwerk21Kongress

Der Kongress wird in diesem Jahr gemeinsam mit der Stadt Göttingen in Kooperation mit dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz ausgerichtet. Er wird gefördert und unterstützt durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, das Umweltbundesamt, von Engagement Global und ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen Welt mit finanzieller Unterstützung des BMZ.

Premiumpartner sind die Stadtwerke Göttingen AG, die Göttinger Entsorgungsbetriebe, EAM Energie GmbH und Sartorius AG. Weitere Unterstützer sind der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, das Klimabündnis e.V. und ICLEI – Local Governments for Sustainability

Preisverleihung des Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN

Mittwoch, 29. November 2017

18:30 – 20:00 Uhr

Paulinerkirche Göttingen

Papendiek 14

37073 Göttingen

Der 11. Netzwerk21Kongress findet am 29. und 30. November 2017 in Göttingen statt. Als

bundesweite Vernetzungs- und Fortbildungsplattformplattform für lokale Nachhaltigkeitsinitiativen gibt der Kongress Impulse für die Umsetzung der Agenda2030. Unter dem Leitspruch: „Mit neuem Mut: global denken, lokal handeln“ sollen die Spannungsfelder zwischen globalen Nachhaltigkeitsstrategien und konkreter Umsetzung vor Ort beleuchtet werden. Organisator ist die GRÜNE LIGA Berlin.

Pressekontakt:

Grüne Liga Berlin e.V. | Christian Lerche

Prenzlauer Allee 8, 10405 Berlin | Tel.: 0157/51979803 | 030 443 391 -49 Fax: -33

E Mail: christian.lerche@grueneliga-berlin.de | Internet: www.grueneliga-berlin.de

|netzwerk21kongress.de

Download als pdf