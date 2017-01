Studentische/r Mitarbeiter/in Urban Farming Konferenz » Premiere: Gartenbox „Gewusst wie“ auf der GRÜNEN WOCHE 2017 Die GRÜNE LIGA Berlin informiert gemeinsam mit der Deutschen Gartenbaugesellschaft 1822 e.V. und dem Landesverband der Gartenfreunde Berlin auf der Internationalen Grünen Woche über das Projekt „Das Who’s Who im quietschfidelen Garten – Giftfreies Gärtnern“. Im Mittelpunkt stehen die druckfrische Gartenbox „Gewusst wie“ mit Tipps und Tricks zum giftfreien Gärtnern sowie der im März startenden Gartenwettbewerb „Ein Blick über den Gartenzaun: Gesunde Oasen gesucht“. Sie finden uns von 10-18 Uhr vom 22.-23. und 26.-29. Januar am

Gemeinschaftsstand Zentralverband Gartenbau (ZVG) und DGG 1822 e.V.

Nr. 100, Halle 2.2 / Blumenhalle 24.-25. Januar am

Informationsstand der Landesgartenfachberatung der Kleingartenfreunde Berlin e.V.

Nr. 101, Halle 2.2 / Blumenhalle Zum ersten Mal haben Gärtnerinnen und Gärtner sowie Interessierte die Möglichkeit einen Blick in die Gartenbox zu werfen. In vier Kategorien zeigt die mobile Gartenbox Alternativen zum Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln und synthetischen Düngern. Es geht unter anderen um die richtige Wasserversorgung, die Förderung von Nützlingen, den Einsatz von natürlichen Pflanzenstärkungsmitteln sowie um die Vorbeugung und umweltverträgliche Abwehr von Schädlingen und Krankheiten. Jedes Thema ist auf einer A5-Karte mit Bildern, einer Fallbeschreibung und praktischen Hinweisen aufbereitet. Die Handhabung ist besonders flexibel – jede Karte kann aus der Box heraus und mit in den Garten genommen werden. Noch mehr Anregungen und ausführlichere Hinweise gibt es auf der dazugehörigen Wissensplattform www.giftfreiesgaertnern.de oder mit Hilfe der Literaturhinweise. Ein Blick über den Gartenzaun: Gesunde Oasen gesucht Dieses Jahr blicken wir außerdem über den Gartenzaun und zeichnen besonders naturnahe Gärten sowie die engagiertesten Neulinge auf dem Feld des ökologischen Gärtnerns aus. Egal ob im Haus-, Klein-, Gemeinschaftsgarten, in der Stadt oder Kommune – wer giftfrei gärtnert kann attraktive Preise gewinnen. http://www.giftfreiesgaertnern.de/wettbewerb/ Studentische/r Mitarbeiter/in Urban Farming Konferenz »

