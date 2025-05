Pressemitteilung: Berliner Foto-Wettbewerb „Summ sala blüh“ der GRÜNEN LIGA Berlin gestartet

Die Vielfalt der Stadtnatur entdecken und sichtbar machen

Bis zum 31.10.2025 sucht die GRÜNE LIGA Berlin im Foto-Wettbewerb „Summ sala blüh“ die schönsten Bilder der Berliner Stadtnatur. Im Fokus stehen dabei besonders Insekten und andere Wirbellose, Wildpflanzen und deren Berliner Lebensräume. Mit dem Wettbewerb soll die oft verborgene biologische Vielfalt in der Stadt sichtbar gemacht und auf ihre Bedeutung und Schutzbedürftigkeit aufmerksam gemacht werden.

Der Wettbewerb ist Teil des gleichnamigen Projekts, das von der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt gefördert und von der GRÜNEN LIGA Berlin durchgeführt wird. In den Kategorien „Insekten-Action“, „Natur an überraschenden Orten“, „Vielfalt der Lebensräume in Berlin“ und „Selbstgemachte Biotope“ sowie der offenen Kategorie „Berliner Stadtnatur“ können Berliner*innen sowie Besuchende ihre Fotos einreichen. Bedingung ist, dass die Fotos in Berlin aufgenommen wurden. Zu gewinnen gibt es Sachpreise von den Sponsoren Ulmer Verlag, der Favoritenpresse, Gerstenberg, Neudorff und Gaia Games. Die ersten 50 Teilnehmenden erhalten außerdem das im Projekt entstandene und streng limitierte Summ-sala-blüh-Dominospiel im Kleinformat. Die Teilnahme erfolgt per E-Mail oder Instagram. Zur Teilnahme am Wettbewerb genügt die Einsendung eines Fotos. Mit mehreren eingereichten Fotos in verschiedenen Kategorien steigen die Gewinnchancen. Alle Informationen zum Wettbewerb, genaue Beschreibungen der Kategorien und die Teilnahmebedingungen sind unter www.summsalablueh.de nachzulesen.

Nach dem Einsendeschluss am 31.10.2025 wählt eine Jury die besten Fotos aus. Diese werden in einer Ausstellung der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Die Ausstellungseröffnung und feierliche Preisverleihung finden am 5.12.2025 in der Stadtwerkstadt in Berlin-Mitte statt.

Am 1. Juni können Besuchende des ebenfalls von der GRÜNEN LIGA Berlin organisierten Umweltfestivals am Brandenburger Tor mit Fotos aus dem Tiergarten an einer Sonderaktion teilnehmen, bei der ein Sofortgewinn noch am Veranstaltungstag verlost wird. Die Einsendungen nehmen automatisch auch am Hauptwettbewerb teil.

Gelegenheit zum Fotografieren gibt es auch bei den im Rahmen des Projekts „Summ sala blüh“ angebotenen Führungen unter fachkundiger Leitung. Diese führen in verschiedene Berliner Lebensräume wie den Grunewald, über das Tempelhofer Feld, in den Biesenhorster Sand, an die Karower Teiche oder auch mitten durch die Innenstadt, denn wenn man genau hinschaut, lassen sich selbst am Straßenrand interessante Entdeckungen machen. Für Schulklassen werden auf Anfrage individuelle Termine am Wunschort angeboten.

Pressekontakt: Lena Assmann, Referentin für Stadtgrün

(030) 44 33 91 – 44

0163 86 80 008

stadtgruen@grueneliga-berlin.de

www.summsalablueh.de/wettbewerb