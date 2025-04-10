Der Rabe Ralf am Potsdamer Platz

Die Wanderausstellung „Den Vogel zeigen“ über die Umweltzeitung „Der Rabe Ralf“ ist vom 10. bis 21. November wochentags von 12-17 Uhr auf einer Sonderausstellungsfläche im Bundesumweltministerium am Potsdamer Platz zu sehen.

In der Ausstellung werden spannende und kontroverse Fragen aus der Historie der Umweltzeitung herausgestellt: Was haben Punk und Black Metal mit Umweltschutz zu tun? Gegen was protestieren die Bauern wirklich? Wieso laufen Füchse durch Berlin? Wie macht man unabhängigen Umweltjournalismus?

Neben inhaltlich herausgestellten Schwerpunkten wird das Archiv der Umweltzeitung im Original ausgestellt sowie die Praxis und Herstellung der Zeitung gezeigt. Die Besuchenden können einen Blick in die neue Zeitungswebsite raberalf.de werfen und Begleitveröffentlichungen aus der Zeitungshistorie ansehen. Die Ausstellung wurde inhaltlich von der Rabe-Ralf-Redaktion erarbeitet, von der Stiftung Naturschutz Berlin und dem Kollektiv für Gestaltung umgesetzt.

Führungen vor Ort

Auf Nachfrage werden Führungen für Schulklassen und andere Gruppen ab 10 Personen gegen Spende angeboten.

Einzigartige Zeitung

Der Rabe Ralf ist Berlins letzte Umweltzeitung und in der Hauptstadt eine Institution. Seine Wurzeln liegen in der kritischen Umweltbewegung der DDR. Seit 35 Jahren berichtet er von Berlin-Prenzlauer Berg aus über Regionales und Globales. Er bietet ausführliche Informationen zu ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Themen, von Naturschutz über Umweltpolitik bis Landwirtschaft. Der Rabe Ralf ist eine Zeitung von allen für alle und manchmal frech und aufmüpfig, aber immer offen und menschenfreundlich.

Erklärtes Ziel ist die Aufklärung über Umwelt- und Naturthemen in einem weiten Spektrum wie auch die Vernetzung von Leser:innen und Aktiven. Der Rabe Ralf steht damit in der Tradition von Graswurzelmedien, die einen Umweltschutz „von unten“ vertreten. Herausgeberin ist die Grüne Liga Berlin.

Wer mehr über Geschichte, Gegenwart und Praxis dieser einzigartigen, nahezu ehrenamtlich getragenen Zeitung erfahren will, erhält – nach dem erfolgreichen Gastspiel im Museum Pankow – nun die Möglichkeit, die Wanderausstellung „Den Vogel zeigen“ vom 10. bis 21. November auf einer Sonderausstellungsfläche im Bundesumweltministerium (BMUKN) am Standort Stresemannstraße 128-130 (Ecke Erna-Berger-Straße) in Berlin-Mitte zu sehen.

Laufzeit: 10.11.-21.11.2025

Öffnungszeiten: Mo-Fr 12-17 Uhr, am Wochenende geschlossen

Ort: Sonderausstellungsfläche im Bundesumweltministerium (BMUKN), Standort Stresemannstraße 128-130 (Ecke Erna-Berger-Straße), 10117 Berlin. Der Eintritt ist frei.

Bundesumweltministerium Veranstaltung

Pressekontakt

Claudia Kapfer

+49 30 44 33 91 -22

claudia.kapfer@grueneliga-berlin.de

Bildmaterial kann auf Nachfrage bereitgestellt werden.

Titelbild: ©Leonhard Lenz