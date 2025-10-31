Pressemitteilung: Endspurt im Foto-Wettbewerb „Summ sala blüh“ der GRÜNEN LIGA Berlin

Die Vielfalt der Stadtnatur entdecken und sichtbar machen

Noch bis zum 31.10.2025 sucht die GRÜNE LIGA Berlin im Foto-Wettbewerb „Summ sala blüh“ die schönsten Bilder der Berliner Stadtnatur. Im Fokus stehen dabei besonders Insekten und andere Wirbellose, Wildpflanzen und deren Berliner Lebensräume. Mit dem Wettbewerb soll die oft verborgene biologische Vielfalt in der Stadt sichtbar gemacht und auf ihre Bedeutung und Schutzbedürftigkeit aufmerksam gemacht werden.

Der Wettbewerb ist Teil des gleichnamigen Projekts, das von der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt gefördert und von der GRÜNEN LIGA Berlin durchgeführt wird. In den Kategorien „Insekten-Action“, „Natur an überraschenden Orten“, „Vielfalt der Lebensräume in Berlin“ und „Selbstgemachte Biotope“ sowie der offenen Kategorie „Berliner Stadtnatur“ können Berliner*innen sowie Besuchende ihre Fotos einreichen. Bedingung ist, dass die Fotos in Berlin aufgenommen wurden. Zu gewinnen gibt es Sachpreise von den Sponsoren Friedrichstadt-Palast Berlin, Ulmer Verlag, der Favoritenpresse, Gerstenberg, Neudorff und Gaia Games. Die Teilnahme erfolgt per E-Mail oder Instagram. Zur Teilnahme am Wettbewerb genügt die Einsendung eines Fotos. Mit mehreren eingereichten Fotos in verschiedenen Kategorien steigen die Gewinnchancen. Alle Informationen zum Wettbewerb, genaue Beschreibungen der Kategorien und die Teilnahmebedingungen sind unter www.summsalablueh.de nachzulesen.

Nach dem Einsendeschluss am 31.10.2025 wählt eine Jury aus Vertreter*innen der GRÜNEN LIGA Berlin und SenMVKU sowie einer Fotografin die besten Fotos aus. Diese werden in einer Ausstellung der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Die Ausstellungseröffnung und feierliche Preisverleihung mit Wahl des Publikumspreises finden am 5.12.2025 in der Stadtwerkstadt in Berlin-Mitte mit einem bunten Rahmenprogramm aus Vorträgen und Musik statt.

Pressekontakt

Lena Assmann und Anke Küttner

+49 30 44 33 91 – 44

stadtgruen@grueneliga-berlin.de

www.summsalablueh.de/wettbewerb