Pressemitteilung: GRÜNE LIGA Berlin lädt im Dezember zu den Adventsökomärkten am Kollwitzplatz ein

An den vier Adventsonntagen lädt die GRÜNE LIGA Berlin von 12:00 bis 19:00 Uhr zu einem entschleunigenden und nachhaltigen Weihnachtsbummel am Kollwitzplatz ein.

Rund 40 Ausstellende bieten schöne und köstliche Dinge aus umweltverträglicher Herstellung zum Genießen und Verschenken an. Neue und altbekannte Bio-Caterer bringen herzhafte und süße Speisen sowie Heißgetränke, mit und ohne Alkohol, mit. Am Stand der GRÜNEN LIGA Berlin wird jeden Sonntag ein anderes Projekt des Vereins vorgestellt und die Besuchenden erwartet wie jedes Jahr ein kleines, buntes Programm.

Vielfältiges Angebot

Wer noch Geschenkideen sucht und gerne kleine Manufakturen und hiesige Künstler*innen unterstützen möchte, wird bestimmt fündig. Von Berliner Bio-Imkerei- oder Bäckereiprodukten über Keramik und Papeterie bis hin zu filigranen Kunsthandwerk und Bio-Kosmetik – es ist für jede Fairschenkidee etwas dabei. Wer lieber eine gute Tat verschenken möchte, kann sich an den Ständen verschiedener gemeinnütziger Initiativen über deren Arbeit und Unterstützungsmöglichkeiten informieren lassen.

Programm für Jung und Alt

An den ersten drei Sonntagen ist der Reiterhof Kosa zu Gast und kleine Besuchende dürfen die Ponys bestaunen und eine Runde reiten. Am Stand der GRÜNEN LIGA Berlin werden Kinderschminken, Vorlesestunden, Weihnachtssingen, Upcycling und weitere Mitmach- und Bastelaktionen angeboten.

Verschiedene Projekte stellen sich vor

Am ersten Adventssonntag wird die Infokampagne „Märkte mögen – Mehrweg lieben“ vorgestellt und die Besuchenden können Tassen und Taschen eintauschen und ihre Geschicklichkeit im „Einweg werfen“ testen. Am 8. Dezember klärt das Team von „Summ Sala Blüh“ spielerisch über die Artenvielfalt vor der eigenen Haustür auf und am 15. Dezember gewährt die Redaktion des RABEN RALF einen Einblick hinter die Kulissen der Umweltzeitung.

Nachhaltigkeit

Wie jedes Jahr werden ausschließlich Bio-Lebensmittel angeboten. Um einen Beitrag zur Abfallvermeidung zu leisten, dürfen Lebensmittel vor Ort nur in Mehrweggeschirr angeboten werden. Ein Spülmobil ermöglicht eine schnelle Reinigung des Geschirrs auf dem Markt.

Adventsökomarkt am Kollwitzplatz

/ 8. / 15. Und 22. Dezember

12:00 – 19:00 Uhr

Wörtherstraße 34 -39

10435 Berlin – Prenzlauer Berg

Kontakt

Elisabeth Westphal, Claudia Kapfer

030 4433910

info@grueneliga-berlin.de

www.grueneliga-berlin.de