Pressemitteilung: Premiere: Erster Einsatz der mobilen Spülstation von GRÜNE LIGA Berlin auf dem Adventsökomarkt am Kollwitzplatz

Endlich ist es so weit: Am kommenden Sonntag zwischen 12 und 19 Uhr erwartet Sie der erste Adventsökomarkt des Jahres am Kollwitzplatz. Mit dabei ist die mobile, auf einem Fahrradanhänger gebaute, Spülstation zur Vermeidung von Einwegverpackungen auf Märkten. Freuen Sie sich auf einen gemütlichen, stimmungsvollen und vor allem nachhaltigen Auftakt in die Weihnachtszeit.

Breites Marktangebot

Die rund 40 Händler*innen versorgen Sie mit winterlichen Heißgetränken und diversen kulinarischen Köstlichkeiten. Darüber hinaus laden die Stände lokaler Manufakturen und Künstler*innen zum Bummeln ein. Wer auf der Suche nach außergewöhnlichen, fairen und kreativen Weihnachtsgeschenken ist, wird hier mit Sicherheit fündig: Das Angebot erstreckt sich von delikaten Backwaren und lokalem Honig über Kunsthandwerk und Porzellanwaren bis hin zu Bio-Kosmetik. Besonders die kleinen Gäste können sich auf spannende Mitmach-Aktionen, Kinderschminken und Ponyreiten freuen. Gemütliche Vorleserunden versprechen außerdem Ruhe inmitten des Markttrubels.

Das Spülmobil

Der Adventsökomarkt am Kollwitzplatz steht traditionell im Namen der Nachhaltigkeit. Alle angebotenen Produkte stammen aus biologischer Herstellung, es wird nachhaltiges Mehrweggeschirr anstatt wegwerfbarer Einwegverpackungen verwendet und dieses Jahr gibt es eine Besonderheit: Das neue Spülmobil der GRÜNEN LIGA Berlin! Eine Spülmaschine auf Rädern? Tatsächlich ist die moderne Hochleistungsspülmaschine auf einen Anhänger mit E-Motor gebaut und kann unkompliziert und emissionsarm mit dem Fahrrad transportiert werden. So unterstützt das Spülmobil bei der hygienischen, ordnungsgemäßen und wassersparenden Reinigung des Geschirrs direkt vor Ort. Seien Sie dabei und erleben Sie einen zukunftsorientierten Markttag, der sich den Themen Müllvermeidung und Kreislaufwirtschaft widmet. Das Spülmobil wurde im Rahmen des Projektes „Mehrweg als Standard auf Berliner Wochenmärkten“ gebaut, das von der Stiftung Naturschutz Berlin über zwei Jahre aus Mitteln des Förderfonds Trenntstadt Berlin gefördert wird.

Infokampagne über Mehrweg

Inhaltliche Fragen zum Spülmobil und zur Nutzung von Mehrweg beantworten die Kollge*innen am Stand der GRÜNEN LIGA Berlin. Wie integrieren Sie die Nutzung von Mehrwegverpackungen in Ihren Alltag? Mit welchen Hindernissen sehen Sie sich bei der Müllvermeidung konfrontiert? Besuchen Sie den Info-Stand, um mit Mehrweg-Expert*innen ins Gespräch zu kommen.

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Ansteckbuttons zum Thema Mehrweg, weihnachtlich oder nach Ihrem Sinne zu gestalten. Diese können als Andenken und Erinnerung an den eigenen Kaffeebecher mit nach Hause genommen werden

Kommen Sie vorbei und verbringen einen ruhigen Adventssonntag und einen nachhaltigen Markttag mit uns!

Adventsökomarkt am Kollwitzplatz

Dezember 2024

12:00 – 19:00 Uhr

Wörtherstraße 34 -39

10435 Berlin – Prenzlauer Berg

Kontakt

Elisabeth Westphal, Claudia Kapfer

030 4433910

info@grueneliga-berlin.de

www.grueneliga-berlin.de