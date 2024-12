Pressemitteilung: DER RABE RALF mit Freund*innen zu Besuch auf dem Adventsökomarkt am Kollwitzplatz

Die GRÜNE LIGA Berlin widmet den kommenden Adventssonntag ihrer über 30-jährigen Umweltzeitung DER RABE RALF, die wiederum Freund*innen und Bekannte für ein anregendes Programm mitbringt.

Am 15. Dezember findet der dritte Adventsökomarkt am Kollwitzplatz von 12-19 Uhr statt. Neben rund 60 handwerklichen, weihnachtlich anheimelnden und kulinarisch köstlichen Angeboten erwartet die Besuchenden ein kleines literarisches Programm, Informationen über Berlins letzte Umweltzeitung und die Möglichkeit zum Kennenlernen der Redaktion.

Polemik, Kulinarik und Träumereien

Wie herrlich ist die Vorweihnachtszeit! Endlich kommt man und frau zur Ruhe, kann das sich neigende Jahr vorbeiziehen lassen und im Lichterkettenkitsch schwelgen. Herrlich! Vielerorts ist die Vorweihnachtszeit in der Hauptstadt aber auch gnadenlos: Man wird angehupt, angepöbelt und zum Störfaktor erklärt. Aus unschuldigem Schnee wird hier in einem Ampelfarbenwechselmoment grauer Verkehrsmatsch und der Bäcker mit der lustigen Weihnachtsmannmütze wirkt so, als würde er einem zu den bestellten Lebkuchen gerne noch eins in die Fresse hauen. Die Vorweihnachtszeit ist also genau richtig, um mal wieder ausgiebig über Berlin zu schimpfen. Und wer könnte das besser als Björn Kuhligk, der im Verlag Favoritenpresse seine „Berlin-Beschimpfung“ veröffentlicht hat?

Kuhligk wird am 3. Advent um 16 Uhr auf dem Adventsökomarkt der GRÜNEN LIGA Berlin aus seiner sanften Polemik lesen. Der Eintritt ist – wie immer – frei, Bücher können signiert werden und sind das ideale Geschenk für alle, die Berlin hassen und lieben.

Um 14 Uhr stellt Luise Unser aka „wildeliese“ ihr Kochbuch „Wilde Wurzeln“ vor. O-Ton Luise: „Meine Rezepte führen dich durch ein wildes Kochjahr. Jeder Monat hält drei Gerichte mit teilweise vergessenen Obst- und Gemüsesorten der Region bereit. Die Rezepte sind originell, außergewöhnlich im Geschmack und einfach zuzubereiten. Klimafreundlich konzipiert, kommen sie ganz ohne tierische Produkte aus. Lass dich von den Kombinationen inspirieren und trau dich an die wilden Wurzeln.“

Luise Unser wird mit Claudia Kapfer, der Geschäftsführerin der GRÜNEN LIGA Berlin, über veganes und klimafreundliches Kochen sprechen. Fleischessende aufgepasst: Das geht tatsächlich auch mit guter Laune.

An die Kleinsten ist auch gedacht: An dem Stand der GRÜNEN LIGA Berlin können Raben aus Korken gebastelt werden und um 15 Uhr lesen wir aus dem Kinderbuch „Theos Traum vom Fliegen“ vor.

Neben dem Programm können alle Interessierten und Rabenfreund*innen mit der Redaktion gemütlich quatschen und Ideen austauschen. Da der alte Vogel in Kürze aus der Mauser kommt, gibt es einiges zu erzählen.

Also auf zum Adventsökomarkt der GRÜNE LIGA Berlin am 15. Dezember!

Übrigens: Ein Interview mit Björn Kuhligk gibts auch in der neuen Ausgabe der Umweltzeitung DER RABE RALF, die vor Ort kostenlos mitgenommen werden kann.

Programmübersicht

14 Uhr: Gespräch mit Luise Unser über ihr Kochbuch „Wilde Wurzeln“

15 Uhr: Lesung aus dem Kinderbuch „Theos Traum vom Fliegen“

16 Uhr: Autoren-Lesung mit Björn Kuhligk aus „Berlin-Beschimpfung“

ganztägig: Raben aus Kork basteln

3. Adventsökomarkt am Kollwitzplatz

15. Dezember 2024

12:00 – 19:00 Uhr

Wörtherstraße 34 -39

10435 Berlin – Prenzlauer Berg