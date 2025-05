Pressemitteilung: UMWELTFESTIVAL am 1. Juni – ein Fest für die Zukunft

Inspirierend, informativ, interaktiv. Für ein gutes Leben auf einem gesunden Planeten – heute und morgen – für Groß und Klein, umsonst und draußen.

Am 1. Juni 2025 verwandelt sich die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Großem Stern erneut in eine kostenlose, bunte Festivalmeile – und das aus besonderem Anlass: Das UMWELTFESTIVAL feiert sein 30-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Jetzt erst recht!“ lädt die GRÜNE LIGA Berlin gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen von 11 bis 18 Uhr zu einem Tag voller Inspiration, Information und Spaß ein – ganz im Zeichen von Umwelt-, Natur- und Klimaschutz.

Prominente Unterstützung und Bühne für Debatten

Auf der Bühne begrüßen unter anderem Staatssekretärin Britta Behrendt (Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt) und Bundesminister Carsten Schneider (Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit) die 60.000 Besuchenden. Julia Vismann, Redakteurin, Reporterin und Moderatorin, führt durch die Talkrunden, die im Austausch mit engagierter Zivilgesellschaft politische Impulse setzen.

Bio-Erlebnis zum Kindertag

Auf der Festivalmeile erwartet die Besuchenden an 220 Ständen, ein buntes Mitmach- und Erlebnis-Angebot. Ein besonderes Highlight, gerade für die Kleinen, ist das 2.000 Quadratmeter große Areal des BioErlebnisBauernhofs der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg e.V. (FÖL). Verschiedene ländliche Erlebnisstationen laden zum Mitmachen ein, ob Schubkarrenrennen, Melken der Holzkuh Elsa oder die Strohhüpfburg. Auf dem BioErlebnisBauernhof wird Landwirtschaft zum großen Abenteuer in der Stadt! Regionale Bio-Betriebe bieten Bastel- und Backaktionen, Rätsel sowie eine Verkaufsvielfalt von ökologisch gezogenen Pflänzchen über feine Honigvarianten bis zu süßen und herzhaften Genüssen in Bio-Qualität.

Nachhaltigkeit als gelebte Praxis

Das UMWELTFESTIVAL setzt Maßstäbe für eine umweltgerechte Veranstaltungsorganisation:

Mehrweg statt Einweg: konsequente Nutzung von Mehrweggeschirr mit Rückgabesystem

Klimabeitrag für Ausstellende mit Verbrenner-Anfahrt – als Spende an BürgerBegehren Klimaschutz e. V.

Kostenloses Trinkwasser, Komposttoiletten, auch barrierearme, sowie umweltfreundliche Hygieneprodukte

Verzicht auf kurzlebige Geschenkartikel wie Ballons, kleine Bonbontütchen o.ä.

Fahrradparkplätze und ÖPNV-Zugang für eine umweltfreundliche Anreise

Kooperation mit dem ADFC Berlin: Die große ADFC-Sternfahrt endet direkt beim Festival

UMWELTFESTIVAL feiert nachhaltiges Jubiläum

Was 1995 als Willkommensfest beim „Klimaforum ’95“ begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einer der größten Umweltveranstaltungen Europas mit bundesweiter Strahlkraft entwickelt. Das Klimaforum ’95, organisiert als internationales NGO-Forum unter Leitung des Dachverbandes Deutscher Naturschutzring und seiner Mitgliedsorganisation GRÜNE LIGA als Begleitveranstaltung zur 1. Weltklimakonferenz (COP 1) in Berlin, gilt als Vorbild für alle folgenden zivilgesellschaftlichen Foren bei den jährlichen UN-Klimakonferenzen.

Das UMWELTFESTIVAL wurde 2024 für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert – ein Beleg für seine kontinuierliche Weiterentwicklung und Wirkungskraft.

Alle Informationen zum Programm des UMWELTFESTIVALs 2025 und den teilnehmenden Organisationen auf www.umweltfestival.de

Pressefotos finden Sie hier.

Kontakt für Presseanfragen:

Claudia Kapfer

GRÜNE LIGA Berlin e.V. – Landesgeschäftsstelle

Tel.: 030 4433910

E-Mail: claudia.kapfer@grueneliga-berlin.de

Website: www.grueneliga-berlin.de